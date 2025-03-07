大谷翔平終於完成「頭槌」慶祝　新道奇壘指：以為腦震盪了！

Shohei Ohtani headbump with Chris Woodward ????

©️SportsNetLA pic.twitter.com/nvxDQjYRgx — James¹⁷¹⁸???? (@ShotimeLAD) March 6, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今（7）日在春訓熱身賽迎戰德州遊騎兵，擔任先發指定打擊並繳出4打數2安打的表現，打擊率提升至 0.417。這場比賽不僅是大谷本季首次敲出「雙安」，更成功與新任一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）完成「頭槌慶祝（Head Bump）」，引起熱議。

大谷翔平在首打席面對曾效力於日職養樂多隊的布坎南（David Buchanan），成功敲出左外野二壘安打。雖然隨後兩個打席分別擊出左外野飛球與二壘滾地球，但他在第4打席主動「請纓」續打，成功擊出左外野安打，展現穩定手感。

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▲大谷翔平春訓熱身賽繳出4打數2安打的表現。（圖／達志影像／美聯社，下同）

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對此讚譽有加，「翔平的狀態真的很好，他正處於絕佳的節奏之中。」

除了表現亮眼，大谷也終於在賽場上完成「頭槌慶祝」，去年他與前一壘指導教練麥卡洛（Clayton McCullough）有過多次互動。

然而，台灣時間3日對戰白襪時，大谷敲出安打後嘗試與臨時一壘指導教練布里斯（Manny Burriss）進行「頭槌」，卻被對方忽略，場面一度尷尬，讓他只能苦笑。

這次與新任一壘指導員伍德沃德順利完成「頭槌」慶祝後，伍德沃德開玩笑說，「我還以為自己腦震盪了呢！」他透露自己已經準備好，反倒是大谷差點忘了。隨後他又補充道，「這真的很棒，但我們得考慮一些新的慶祝方式，畢竟這是去年就有的習慣。」