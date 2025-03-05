中職領隊會議達共識：將研議資深旅外球員加盟辦法

▲近期隨著陳偉殷宣布退休以及陽岱鋼來台比賽，「旅外傑出球員條款」的適用性再度成為球迷討論話。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

中華職棒今日領隊會議中，各球團達成共識，授權聯盟研議「資深旅外球員加盟辦法」，取代現行的「旅外傑出球員條款」。新辦法預計在下次領隊會議中提出討論，尚未正式通過與執行。

會長蔡其昌表示，「我們不希望針對特定球員修改規定，而是考慮到有些旅外資深球員在年紀較大時想回台效力的需求。」他強調，現行「優秀球員」的定義難以客觀衡量，「挑了人家出來講優秀，我覺得這個很怪，不會再去執行這個定義。」

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新辦法將著重於球員的旅外年資與年齡，避免年紀較大的資深旅外選手需與18歲的新秀一同參加選秀。蔡其昌解釋，「這是基於球員情感回饋的概念，雖然這些球員可能戰力有限，但球團有意願讓他們在職業生涯最後階段回到台灣打球。」

現行的「旅外傑出球員條款」(又稱郭泓志條款)自2013年6月制定至今已有12年歷史。當時為了讓旅美投手郭泓志能夠不經選秀直接加盟中職，聯盟快速通過此條款，規定與簽約球員的球隊需放棄該年選秀前三輪順位的選秀權。

近期隨著陳偉殷宣布退休以及陽岱鋼來台比賽，此條款的適用性再度成為球迷討論話題。蔡其昌強調，「規則都可以討論，但只要六隊都同意，且修訂的規則要公平。」

根據會議結論，聯盟將研議一套更明確的「資深旅外球員加盟辦法」，明確定義何謂「資深旅外球員」，並制定適當的加盟程序，預計將在下次領隊會議中提出具體方案。