黃紹熙遭性侵指控　經紀公司斥惡意栽贓：將依法訴追相關責任

記者王真魚／綜合報導

前統一7-ELEVEn獅內野手黃紹熙近日捲入性侵風波，其所屬經紀公司帕菲克今日代表黃紹熙發表正式聲明，嚴正否認相關指控。

▲統一獅隊黃紹熙。（圖／統一球團提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

完整聲明如下

一、本人於2025年1月27日後即自台灣離境（此部分有客觀出入境證明可證），亦未曾與社群軟體Threads上訛稱有與本人見面之女網友有見面之事實存在，系爭貼文指涉本人對其有性侵、恐嚇等情，甚至張貼移花接木之對話訊息，均顯係子虛烏有，惡意栽贓。本人在此鄭重澄清，並無上開所述行為，請各位媒體、網友及球迷特別注意，切勿任意輕信，濫行轉發。

二、本人於單身期間因誤信網路交友，並經相關帳號誘騙身陷投資詐欺，嗣後因發現該帳號顯係網路詐欺，遂封鎖該帳號。未料因個人身分資訊遭不法份子掌握，且於交友期問顯遭惡意側錄個人性隱私影片，嗣後屢屢收受相關訊息騷擾，並以惡意爆料為威脅。本人就相關對話紀錄及受害過程均有留存，不法份子之行為顯涉及恐嚇取財、妨害名譽及性隱私等情，本人將依法訴追相關責任。

三、綜上所述，運動員之生涯，如白駒過隙，稍縱即逝。一朝遭遇虛妄之言，恐致前程蒙塵，功業盡毀。媒體本應秉持專業為基本查證，惠請各新聞媒體於本聲明發出後，應即更正錯誤報導，切勿將錯就錯。又未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，刑法訂有五年以下有期徒刑等刑責，是亦請相關網友勿以身試法。

黃紹熙稍早也透過友人向《東森新媒體ETtoday》回應，強調自己1月27日已離開台灣，目前人在上海，否認性侵指控，反控是女方誘惑設局。他承認與對方透過網路認識，曾拍攝手淫影片，但是遭對方側錄，並非主動傳送。他進一步指控，對方事後開口索要40萬遊戲點數，因拒絕支付後，才遭到爆料。

黃紹熙的父親、前職棒球星黃忠義也表態已得知此事，已委任律師將於5日出面說明。黃忠義表示，兒子如今人在上海，無法即時回應外界輿論，但已展開法律行動，以確保不會遭到不實指控影響。