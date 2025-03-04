SGA狂轟51分！NBA本季唯一4場50+ 　雷霆50勝西區獨走

Another scoring masterclass for Shai Gilgeous-Alexander!



⛈️ 51 PTS

⛈️ 5 REB

⛈️ 7 AST

⛈️ 5 3PM



His 4th 50-PT game of the season gives the Thunder their 50th win of the season ‼️ pic.twitter.com/yUB0AdVgny — NBA (@NBA) March 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 再度展示 MVP 候選人的統治力，在今（4）日對陣火箭一役，他狂轟51分，率隊以137比128獲勝，雷霆的戰績來到50勝11敗，與騎士並列聯盟最多勝場，持續占據西區龍頭，與剛爬上第2的湖人之間有多達11場勝差。

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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此役是吉爾吉斯-亞歷山大本季第4度單場得分突破 50大關，他是本季唯一達成此壯舉的球員，聯盟其他球員無人超過1次。「SGA」也是NBA史上第27位單季至少4次轟破50分的球員，上一位達標的球員是2022-23賽季的唐西奇（Luka Dončić）。

更令人驚豔的是，「SGA」這4場50分比賽皆是在當地時間1月22日之後所締造，足見他近期恐怖的得分火力。

「你打球是為了贏球，而不是為了刷分。」吉爾吉斯-亞歷山大賽後受訪時表示，「個人數據確實能讓你進入不同層級的討論，但要想成為歷史上最偉大的球員之一，你必須帶領球隊贏球。如果不能贏球，那一切都毫無意義。對我來說，勝利才是一切。」

SGA 本季至今已經9次單場至少40分，為全聯盟最多，雷霆隊友對他的表現早已見怪不怪。「你抬頭看計分板，發現第3節他已經40分了，但我們已經見慣不怪了。」雷霆榜眼霍姆格倫(Chet Holmgren)（Chet Holmgren） 笑著說，「這不是吹捧，他真的很強。」

除了吉爾吉斯-亞歷山大，雷霆悍將威廉斯（Jalen Williams） 也貢獻24分；另一位加拿大籍好手多特（Luguentz Dort）在末節連續命中兩記關鍵三分球，幫助雷霆鎖定勝局。