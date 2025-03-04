藤浪晉太郎飆速159公里！控球進步自評：狀態不錯

▲ 與水手隊簽下小聯盟合約的藤浪晉太郎，在第7局登板中繼，最快球速飆到98.8英里（約159公里），投1局僅被敲1安無失分。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

與水手隊簽下小聯盟合約的藤浪晉太郎，於當地時間3日（日本時間4日）在亞利桑那州皮奧里亞迎戰守護者的春訓比賽中，在第7局登板中繼，最快球速飆到98.8英里（約159公里），投1局僅被敲1安無失分。

他賽後表示，「應該算是不錯的內容吧。我能夠專注在捕手的手套，也成功在好球帶內積極對決。」

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當時水手以3比2領先，藤浪在7局登板，先讓打者擊出游擊滾地球出局，隨後被敲出游擊內野安打，但分別製造滾地球、飛球出局，成功守住半局。他共投14球，其中9球是好球，控球表現明顯改善。

他表示，「速球和變化球的狀態都不錯，能夠專注在捕手手套，整體平衡感很好。」

藤浪在2月27日（日本時間28日）對巨人隊的比賽中僅投0.2局，就被敲1安，雖然送出1次三振，但也投出3次四死球，失掉4分，表現不理想。他坦言，「上一場狀況不佳，必須從失敗中學習。雖然不至於完全糟糕，但剛好有跟教練開會討論，也藉此整理思路，明確知道該如何調整。」

藤浪去年效力大都會隊時，春訓5場出賽防禦率高達12.27，戰績0勝1敗，最終在3月下旬被降至小聯盟。今年他表示，「目前身體狀態不錯。雖然上一場表現不佳，但能從失敗中學習是很重要的。我覺得目前正在按照計畫逐步提升，這是好事。」