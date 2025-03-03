中華隊爆違規！WBC資格賽電子設備規範嚴格　僅官方核准的可用

▲中華隊上周驚險晉級經典賽正賽，卻傳出違規使用電子設備。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華隊上周驚險搶下經典賽正賽門票，卻傳出在資格賽期間違規使用電子設備而遭罰款2萬美元。事實上，賽事主辦單位WBCI對比賽期間電子設備的使用本就有嚴格規範，唯一允許的例外是官方核准的電子設備，例如供球員檢視比賽畫面的指定電腦或平板電腦。

根據WBCI公布的規則，電子設備包含但不限於視訊監視器、攝影機（含場內攝影機）、雷達追蹤系統、重播影像系統、電腦、筆記型電腦、平板電腦、手機、智慧手錶、對講機，或任何可發送無線訊號的電子設備。

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比賽進行時，這些設備全面禁止出現在球隊休息區、牛棚或場上，所有場上人員（球員、教練、訓練員、翻譯等）亦不得在比賽期間於休息區、牛棚或更衣室內使用電子設備。

WBCI唯一允許的例外是官方核准的電子設備，例如供球員檢視比賽畫面的指定電腦或平板電腦，但這些設備只能在官方認可的影像檢視區使用；或使用WBCI批準的平板電腦在休息區或牛棚觀看比賽重播。運動訓練員（ATCs）可在比賽期間持有電子設備，但僅限於緊急醫療情況下使用。

針對比賽中的溝通需求，WBCI允許球隊在比賽開始後使用官方批准的牛棚與休息區電話聯繫，以通報投手狀況。如果電話系統故障，經通知主審後，球隊可使用WBCI提供的對講機進行溝通。

WBCI也特別強調，球隊不得利用電子設備識別對手暗號或將相關資訊傳遞給隊員，任何試圖透過科技手段傳達對手戰術的行為均屬違規。此外，場內不得擺放可供休息區或場上觀看的電視或監視器，以防止即時情報影響比賽公平性。若現場有螢幕播放比賽畫面，必須至少延遲8秒播放，包含牛棚與更衣室內的影像系統，避免即時資訊被用於戰術判斷。

在影像重播與裁判判決方面，球隊不得利用影像監視器、攝影機、重播或記錄系統來挑戰或協助裁判做出判決，除非符合比賽官方重播規範。場內麥克風與攝影機的使用也受到限制，未經WBCI批准，不得安裝於休息區、牛棚或可能影響比賽進行的任何位置。

球場內的雷達設備所測得的球速數據亦受到嚴格管制，球隊不得以手勢或其他方式將數據傳達給球員或教練，並且賽事主辦方與球場不得以任何方式操控場內顯示器上的數據，如投球速度、熱點圖或其他圖像，以提供特定球隊優勢。