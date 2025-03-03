大聯盟熱身賽「台灣內戰」！鄭宗哲打向李灝宇　兩人都笑了

Hao-Yu Lee flashing the range at second, almost gets Tsung-Che Cheng at first. pic.twitter.com/J5Th8ncHPY — Tigers ML Report (@tigersMLreport) March 2, 2025

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟熱身賽由海盜與老虎交手，台灣球迷關注的「內戰」上演，鄭宗哲與李灝宇同場較勁，並在9局下上演「正面對決」，鄭宗哲擊球落在李灝宇的二壘防區，兩人相視而笑。

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老虎在7局上以5比4領先，李灝宇率先掃出二壘安打，今年熱身賽首安終於出爐，隨後靠著隊友的安打跑回本壘得分。7局下兩出局後，鄭宗哲敲出左外野安打，但最終留下殘壘。

李灝宇在8局上第二打席擊出三壘滾地球，9局下，他先是接殺內野飛球抓下一個出局數，隨後鄭宗哲上場打擊，正好將球擊向李灝宇的防區。儘管李灝宇奮力反手接球並傳向一壘，鄭宗哲仍憑藉快腿搶先一步上壘。

鄭宗哲上壘後，朝著二壘方向露出笑容，而李灝宇也咧嘴燦笑，這場「對決」最終由鄭宗哲略勝一籌。然而，海盜未能趁勢反攻，老虎最終以10比4獲勝。

▲李灝宇（右）參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）