運動雲

>

大聯盟熱身賽「台灣內戰」！鄭宗哲打向李灝宇　兩人都笑了

▲▼鄧愷威、鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟熱身賽由海盜與老虎交手，台灣球迷關注的「內戰」上演，鄭宗哲與李灝宇同場較勁，並在9局下上演「正面對決」，鄭宗哲擊球落在李灝宇的二壘防區，兩人相視而笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老虎在7局上以5比4領先，李灝宇率先掃出二壘安打，今年熱身賽首安終於出爐，隨後靠著隊友的安打跑回本壘得分。7局下兩出局後，鄭宗哲敲出左外野安打，但最終留下殘壘。

李灝宇在8局上第二打席擊出三壘滾地球，9局下，他先是接殺內野飛球抓下一個出局數，隨後鄭宗哲上場打擊，正好將球擊向李灝宇的防區。儘管李灝宇奮力反手接球並傳向一壘，鄭宗哲仍憑藉快腿搶先一步上壘。

鄭宗哲上壘後，朝著二壘方向露出笑容，而李灝宇也咧嘴燦笑，這場「對決」最終由鄭宗哲略勝一籌。然而，海盜未能趁勢反攻，老虎最終以10比4獲勝。

▲▼李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇（右）參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球熱身賽鄭宗哲李灝宇台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

中國隊WBCQ首戰不敵德國　2比12慘遭扣倒

中國隊WBCQ首戰不敵德國　2比12慘遭扣倒

39億值得？勇士輸費城凸顯巴特勒多重要　柯瑞：他做了所有事

39億值得？勇士輸費城凸顯巴特勒多重要　柯瑞：他做了所有事

大聯盟熱身賽「台灣內戰」！鄭宗哲打向李灝宇　兩人都笑了

大聯盟熱身賽「台灣內戰」！鄭宗哲打向李灝宇　兩人都笑了

WBC資格賽調度「燒腦」　王建民受寵若驚：栗山竟然知道我

WBC資格賽調度「燒腦」　王建民受寵若驚：栗山竟然知道我

王齊麟送摯愛阿公最後一程 　「現在您能陪我到處比賽了！」

王齊麟送摯愛阿公最後一程 　「現在您能陪我到處比賽了！」

陳念琴越級打怪！不受第2回合給分影響　超強戰技奪金

陳念琴越級打怪！不受第2回合給分影響　超強戰技奪金

NBA最新MVP榜單出爐！　約基奇擠掉SGA成最大熱門

NBA最新MVP榜單出爐！　約基奇擠掉SGA成最大熱門

中信兄弟全方位有水準　萬波中正觀察統一獅打擊更好

中信兄弟全方位有水準　萬波中正觀察統一獅打擊更好

林威助「善解人意」　前富邦日籍教練看12強中華隊嚇一跳

林威助「善解人意」　前富邦日籍教練看12強中華隊嚇一跳

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

熱門新聞

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

中國隊WBCQ首戰不敵德國　2比12慘遭扣倒

39億值得？勇士輸費城凸顯巴特勒多重要　柯瑞：他做了所有事

大聯盟熱身賽「台灣內戰」！鄭宗哲打向李灝宇　兩人都笑了

WBC資格賽調度「燒腦」　王建民受寵若驚：栗山竟然知道我

王齊麟送摯愛阿公最後一程 　「現在您能陪我到處比賽了！」

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

2中國隊WBCQ首戰不敵德國　2比12慘遭扣倒

339億值得？勇士輸費城凸顯巴特勒多重要

4鄭宗哲打向李灝宇　兩人都笑了

5WBC資格賽調度「燒腦」　王建民：栗山知道我

最新新聞

1清宮幸太郎、萬波中正逛夜市嗑小籠包

2小久保：張峻瑋讓我想起郭源治

3NFL新星自比大谷翔平辛苦？名記者狠批

4鄭宗哲打向李灝宇　兩人都笑了

5大谷翔平熱身賽敲安　一壘「慶祝儀式」落空苦笑

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366