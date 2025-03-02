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39億值得？勇士輸費城凸顯巴特勒多重要　柯瑞：他做了所有事

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒（右）加入後，勇士戰績狂飆。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今（2）日在客場以126比119不敵9連敗的七六人，中斷了5連戰，也錯失登上西區第6種子的機會。這場敗仗凸顯出強力新援巴特勒（Jimmy Butler）在攻守兩端的重要性，他此戰因背部痙攣缺陣，灣區大軍又出現上半季的老問題，當一哥柯瑞（Stephen Curry）在場下休息時，團隊的攻守就全面失序。

勇士敗給七六人後，《NBC體育》灣區站以「輸給七六人清楚證明勇士為何砸重金簽下巴特勒」為題撰文，內文提到，巴特勒的缺席讓灣區年輕球員的發揮大受影響。

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後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）顯得不知所措，25分鐘內僅8投2中，三分3投盡墨，正負值-16為全隊最差。最近登上先發表現不錯的穆迪（Moses Moody）雖攻下10分，但同樣顯得掙扎，正負值-10。

▲勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒加入勇士，隨即在各個層面展現影響力。（圖／達志影像／美聯社）

核心悍將格林（Draymond Green）貢獻13分、8籃板和8助攻，但也錯失了4次上籃，還發生4次失誤。勇士全隊此役錯失14次NBA官方定義的「上籃機會」，防守端則在轉換防守與外線協防上頻頻漏人，讓費城外線命中率飆升至57.6%，遠高於他們賽季平均34.6%的三分命中率。

《NBC體育》直言，這場敗仗凸顯了勇士為何願意開給巴特勒2年1.21億美元（約39.8億台幣）的合約，即便這位老將過去3季平均每年缺席21.7場比賽，仍被視為灣區能夠突破困境的關鍵人物。

「他為球隊做了所有事。」柯瑞談到巴特勒時表示，「我們本來已經和他建立起很好的默契，他的影響力不僅在進攻端，還能穩定防守，幫助我們的年輕球員成長。自從他來到球隊後，基本上一直是我或他其中一人留在場上，但今天的陣容安排改變了，我們沒能應對好這點。」

▲勇士巴特勒。（圖／路透）

▲巴特勒成為灣區天王柯瑞本季的最強搭檔。（圖／路透）

柯瑞坦言，「我不能打滿48分鐘。我們應該能夠在沒有我的時間裡，至少維持基本的競爭力，不一定要『贏下』這些時段，但至少不能讓分差擴大。可惜這場比賽，我們的進攻停滯，發生了太多失誤。如果你讓對手在主場拿到16分的優勢，想追回來就變成賭博。」

柯瑞此役攻下29分、12助攻，當他在場上時勇士淨勝12分，然而他在板凳上時，球隊卻陷入淨負19分的窘境，暴露出勇士「無柯瑞時段」的致命缺陷。

第1節剩下2分07秒，勇士以30比24領先，但柯瑞下場休息後，勇士隨即失去節奏，第2節開始連續投丟7球，還發生失誤，遭費城反超。柯瑞第2節最後6分46秒回到場上時，勇士已從6分領先變成5分落後，這段期間球隊被打出18比7的攻勢，整場比賽就此陷入劣勢。

關鍵字： NBA勇士巴特勒柯瑞

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