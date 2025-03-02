戰神AI前升空！柯瑞6年首次灌籃　勇士少了巴特勒斷5連勝

記者游郁香／綜合報導

勇士今（2）日作客9連敗的七六人，若贏球不僅將取得6連勝，還能一舉超越快艇升上西區第6，無奈超強新援巴特勒（Jimmy Butler）背部痙攣缺陣，他對灣區的重要性在此役顯露無遺。天王柯瑞（Stephen Curry）雖攻下29分、12助攻，還在暌違6年首度「升空」暴扣，勇士終場仍以119比126落敗。

▲勇士天王柯瑞6年來首度灌籃。（圖／達志影像／美聯社）

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柯瑞此戰延續上一場飆出56分的驚人手感，首節便攻下12分，三分球5投3中，外加2籃板、4助攻和1抄截。然而，他在板凳上休息的時間，成為勇士致命的破口，當他第2節剩2分鐘被換下場時，費城隨即打出一波6比0攻勢，半場結束時，勇士已落後12分。

到了第3節，柯瑞持續發威，單節再添8分，勇士依舊在比分上落後。第4節開局，柯瑞休息的2分鐘，七六人再度將領先擴大到11分，這段時間的攻守失衡，讓勇士難以翻盤。

How did Steph Curry get this reverse layup to fall ????pic.twitter.com/6hGy6whbvp — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 2, 2025

柯瑞此役攻下29分、12助攻，當他在場上時球隊淨勝12分，當他在場下時，勇士卻淨負19分，在巴特勒也缺陣之下，無人能有效填補空缺。

比賽過程中，勇士幾度試圖反攻，七六人卻總能找到回應方式。從獨行俠來到費城的24歲後衛格萊姆斯（Quentin Grimes）上半場就狂轟20分，幫助球隊建立雙位數領先，最終他飆出生涯新高44分；喬治（Paul George）末節也挺身而出，單節貢獻12分，包含2顆三分彈，率隊以126比119終結9連敗惡夢。

▲七六人奇兵格萊姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

勇士輸掉這一戰後，戰績變成32勝28敗，仍落後給第6的快艇0.5場勝差。今日少數讓灣區球迷振奮的畫面，出現在第4節還剩7分多鐘時，柯瑞完成一記單臂暴扣。根據統計，這是柯瑞自2019年2月21日（當地時間）以來首次灌籃，還是在費城傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）面前。

根據《ESPN Stats & Info》的統計，這僅是柯瑞生涯第27次在例行賽灌籃，這一畫面也讓勇士板凳席氣氛瞬間升溫。

▲勇士天王柯瑞孤掌難鳴。（圖／達志影像／美聯社）