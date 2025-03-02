運動雲

>

戰神AI前升空！柯瑞6年首次灌籃　勇士少了巴特勒斷5連勝

記者游郁香／綜合報導

勇士今（2）日作客9連敗的七六人，若贏球不僅將取得6連勝，還能一舉超越快艇升上西區第6，無奈超強新援巴特勒（Jimmy Butler）背部痙攣缺陣，他對灣區的重要性在此役顯露無遺。天王柯瑞（Stephen Curry）雖攻下29分、12助攻，還在暌違6年首度「升空」暴扣，勇士終場仍以119比126落敗。

▲▼勇士天王柯瑞6年來首度灌籃；七六人奇兵格萊姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞6年來首度灌籃。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯瑞此戰延續上一場飆出56分的驚人手感，首節便攻下12分，三分球5投3中，外加2籃板、4助攻和1抄截。然而，他在板凳上休息的時間，成為勇士致命的破口，當他第2節剩2分鐘被換下場時，費城隨即打出一波6比0攻勢，半場結束時，勇士已落後12分。

到了第3節，柯瑞持續發威，單節再添8分，勇士依舊在比分上落後。第4節開局，柯瑞休息的2分鐘，七六人再度將領先擴大到11分，這段時間的攻守失衡，讓勇士難以翻盤。

柯瑞此役攻下29分、12助攻，當他在場上時球隊淨勝12分，當他在場下時，勇士卻淨負19分，在巴特勒也缺陣之下，無人能有效填補空缺。

比賽過程中，勇士幾度試圖反攻，七六人卻總能找到回應方式。從獨行俠來到費城的24歲後衛格萊姆斯（Quentin Grimes）上半場就狂轟20分，幫助球隊建立雙位數領先，最終他飆出生涯新高44分；喬治（Paul George）末節也挺身而出，單節貢獻12分，包含2顆三分彈，率隊以126比119終結9連敗惡夢。

▲▼勇士天王柯瑞6年來首度灌籃；七六人奇兵格萊姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人奇兵格萊姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

勇士輸掉這一戰後，戰績變成32勝28敗，仍落後給第6的快艇0.5場勝差。今日少數讓灣區球迷振奮的畫面，出現在第4節還剩7分多鐘時，柯瑞完成一記單臂暴扣。根據統計，這是柯瑞自2019年2月21日（當地時間）以來首次灌籃，還是在費城傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）面前。

根據《ESPN Stats & Info》的統計，這僅是柯瑞生涯第27次在例行賽灌籃，這一畫面也讓勇士板凳席氣氛瞬間升溫。

▲▼勇士天王柯瑞6年來首度灌籃；七六人奇兵格萊姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞孤掌難鳴。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士七六人柯瑞巴特勒格萊姆斯喬治

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

換到溫班亞瑪球衣拿去賣！成交價240萬　小球迷爸爸後悔了

換到溫班亞瑪球衣拿去賣！成交價240萬　小球迷爸爸後悔了

WBC資格賽調度「燒腦」　王建民受寵若驚：栗山竟然知道我

WBC資格賽調度「燒腦」　王建民受寵若驚：栗山竟然知道我

新庄剛志親求陳傑憲上陣　邀台灣球隊明年來日本：機票我出！

新庄剛志親求陳傑憲上陣　邀台灣球隊明年來日本：機票我出！

費城MVP恩比德恐被迫「醫療退休」　去年才簽63億合約

費城MVP恩比德恐被迫「醫療退休」　去年才簽63億合約

要把孫易磊送到大聯盟！新庄：台灣還有不錯選手可以介紹給我喔

要把孫易磊送到大聯盟！新庄：台灣還有不錯選手可以介紹給我喔

湖人距西區第3僅差0.5場　八村壘、里夫斯卻爆傷情狀況曝

湖人距西區第3僅差0.5場　八村壘、里夫斯卻爆傷情狀況曝

「蟻人」拒當NBA未來門面！詹皇能理解　林書豪狠批老派球員

「蟻人」拒當NBA未來門面！詹皇能理解　林書豪狠批老派球員

庫明加準備復出！預計板凳出發　勇士主帥盼他仿效巴特勒

庫明加準備復出！預計板凳出發　勇士主帥盼他仿效巴特勒

NFL傳奇造訪戰神主場力挺錢肯尼！　狀元雷蒙恩成致勝功臣

NFL傳奇造訪戰神主場力挺錢肯尼！　狀元雷蒙恩成致勝功臣

台日夢幻「狐狸舞」嗨翻台北大巨蛋　日球迷驚艷：台灣女孩顏值高

台日夢幻「狐狸舞」嗨翻台北大巨蛋　日球迷驚艷：台灣女孩顏值高

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

熱門新聞

換到溫班亞瑪球衣拿去賣！成交價240萬　小球迷爸爸後悔了

WBC資格賽調度「燒腦」　王建民受寵若驚：栗山竟然知道我

新庄剛志親求陳傑憲上陣　邀台灣球隊明年來日本：機票我出！

費城MVP恩比德恐被迫「醫療退休」　去年才簽63億合約

要把孫易磊送到大聯盟！新庄：台灣還有不錯選手可以介紹給我喔

湖人距西區第3僅差0.5場　八村壘、里夫斯卻爆傷情狀況曝

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1斑馬球衣240萬售出　小球迷父後悔

2WBC資格賽調度「燒腦」　王建民：栗山知道我

3新庄求四爺上陣　邀中職赴日要出機票

4費城MVP恩比德恐被迫「醫療退休」

5新庄：要把孫易磊送到大聯盟！

最新新聞

1高國輝建議　清宮幸太郎第一眼：很帥

2柯瑞6年首次灌籃　勇士少巴特勒輸了

3兄弟戰火腿派出「最好」陣容　平野惠一：讓選手發光發熱

4WBC資格賽調度「燒腦」　王建民：栗山知道我

5「航海王 X 洛杉磯湖人」聯名之夜

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366