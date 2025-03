戰神AI前升空！柯瑞6年首次灌籃　勇士少了巴特勒斷5連勝

記者游郁香/綜合報導

勇士今(2)日作客9連敗的七六人,若贏球不僅將取得6連勝,還能一舉超越快艇升上西區第6,無奈超強新援巴特勒(Jimmy Butler)背部痙攣缺陣,他對灣區的重要性在此役顯露無遺。天王柯瑞(Stephen Curry)雖攻下29分、12助攻,還在暌違6年首度「升空」暴扣,勇士終場仍以119比126落敗。

▲勇士天王柯瑞6年來首度灌籃。(圖/達志影像/美聯社)

柯瑞此戰延續上一場飆出56分的驚人手感,首節便攻下12分,三分球5投3中,外加2籃板、4助攻和1抄截。然而,他在板凳上休息的時間,成為勇士致命的破口,當他第2節剩2分鐘被換下場時,費城隨即打出一波6比0攻勢,半場結束時,勇士已落後12分。

到了第3節,柯瑞持續發威,單節再添8分,勇士依舊在比分上落後。第4節開局,柯瑞休息的2分鐘,七六人再度將領先擴大到11分,這段時間的攻守失衡,讓勇士難以翻盤。

How did Steph Curry get this reverse layup to fall ????pic.twitter.com/6hGy6whbvp