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恩比德報銷但膝傷沒惡化？　七六人主帥：時好時壞一直在波動

▲七六人恩比德。（圖／路透）

▲七六人恩比德賽季報銷。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人MVP中鋒恩比德（Joel Embiid）因左膝傷勢，本季僅出賽19場就提前報銷。不過，總教練納斯（Nick Nurse）表示，儘管恩比德賽季報銷，但他的傷勢其實並未惡化。

「據我所知，沒有。」當被問及恩比德膝傷是否惡化時，納斯回答，「他的膝蓋狀況時好時壞，情況一直在波動，有時候感覺不錯，但打完比賽又會腫起來，影響他的移動能力，這就是現況。」

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恩比德在去年1月進行左膝半月板手術，但本賽季他仍在與左膝傷勢對抗，由於反覆的疼痛和腫脹，使他無法穩定出場，狀態也與以往相去甚遠。本季19場比賽，他場均23.8分、8.2籃板、4.5助攻，投籃命中率是生涯最差的44.4%。

▲七六人恩比德。（圖／路透）

整個2月，恩比德多次提及自己的狀況不理想，甚至暗示可能需要再次接受手術。2月22日七六人不敵塞爾提克後，他曾表示，「我去年這個時候的狀態和現在完全不同，很難相信自己還能恢復到過去的水平，我可能需要真正解決這個問題，然後才能找回自己。」

在2月底連續缺席2場比賽後，七六人決定讓恩比德提前結束本賽季，並正式聲明「醫學上無法出賽」，球團目前正在與醫療專家討論治療方案，並將在有進一步消息時對外公佈。

關鍵字： NBA恩比德七六人

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