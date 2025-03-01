運動雲

>

資格賽成關鍵轉捩點　栗山英樹談孫易磊養成：不急於推上一軍

▲日職火腿隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲日職火腿隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊投手孫易磊在世界棒球經典賽資格賽對西班牙之戰中，接替徐若熙登板，面臨滿壘危機時連飆2K霸氣解危，最終後援1.2局無失分，拿下中繼成功，球速最快達156公里。日本火腿球團營運長（CBO）栗山英樹今日受訪，分享對這位年輕投手的看法及未來發展規劃，直呼不會太急著讓他上一軍，目的是讓他能夠長期待在火腿發展。

栗山英樹表示，孫易磊仍處於發展階段，球團對他有許多考量，「其實易磊還很年輕，還在成長階段。包括台灣可能還有兵役的問題，也會擔心他的身體狀況。他還在生長期，這個生長狀況能否順利發展是我們關注的重點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於孫易磊在資格賽投出好表現，栗山坦言球團曾有顧慮，「我們也會擔心國際賽的舞台是會讓他一口氣跨上一大步、成長一大部分，還是會因為在這個國際賽受到挫折，反而更往下走。這些都是我們原先擔心的事情。」

不過孫易磊在國際賽場上的亮眼表現，讓栗山大為改觀，「回來之後，他在整個國際賽表現得非常出色、非常精彩。對我們來說，這是易磊改變他在棒球人生的一個非常重要關鍵。」

▲▼ 栗山英樹 。（圖／記者王真魚攝）

▲栗山英樹 。（圖／記者王真魚攝）

栗山英樹進一步解釋球團的培育理念，「球團本身就為他訂造了一個長期的訓練方式和培養計畫，就像當年大谷翔平一樣。但環境一直在變，狀況一直在變，所以球團也必須根據選手的轉變來重新規劃。」他舉例說明，「大谷翔平當年，球團給他的時間原本更長，但因為他自己本身要求很高，成長很快，所以時間表就會有所變化。」

對於孫易磊這次在國際賽的表現，栗山評價甚高，「這次的國際賽，讓我看到了他更多潛在的一面，也讓我們確定這個選手有他的潛力。球團對他的計畫會隨著他每個階段不同的表現而調整，這部分是易磊棒球生涯非常重要的關鍵。」

談到何時能在一軍看到孫易磊的表現，栗山透露：「其實我在U18世界盃時就看過他的比賽，表現非常出色。我當然也希望這次回來後能讓台灣球迷盡快看到易磊在日本一軍的表現。」

不過栗山也強調，球團對孫易磊及古林睿煬等台灣選手的培育會更加謹慎，「他們都是非常有潛能、非常有才能的選手，正因為有這樣的潛力，我們更要小心。我們希望他們未來能在火腿效力很多年，而不是急於把選手推出去。對我們來說，對教練團來說，都必須更謹慎、更慎重地為這些選手做好生涯規劃。」

關鍵字： 易磊火腿球團棒球栗山英樹培育計畫WBC資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

銳歐轉往他隊發展？資格賽尋出路 羅戈、勝騎士228後動向明朗

銳歐轉往他隊發展？資格賽尋出路 羅戈、勝騎士228後動向明朗

「虎之潛水艇」大聯盟春訓初登板　0.2局丟1分

「虎之潛水艇」大聯盟春訓初登板　0.2局丟1分

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟

孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟

張育成台語教學「兄弟」　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

張育成台語教學「兄弟」　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

韓媒驚訝台灣球迷超了解韓職　爆料NC恐龍球員叫外送嗑台南美食

韓媒驚訝台灣球迷超了解韓職　爆料NC恐龍球員叫外送嗑台南美食

大谷翔平春訓首打席開轟　道奇6比5險勝天使

大谷翔平春訓首打席開轟　道奇6比5險勝天使

恩比德恐需進行「駭人手術」休養1到2年？費城簽前湖人首輪新秀

恩比德恐需進行「駭人手術」休養1到2年？費城簽前湖人首輪新秀

「蟻人」拒當NBA未來門面！詹皇能理解　林書豪狠批老派球員

「蟻人」拒當NBA未來門面！詹皇能理解　林書豪狠批老派球員

【貓咪說話了】愛社交的鄰居貓貓站門口狂打招呼　還會切換語言道早安！

熱門新聞

銳歐轉往他隊發展？資格賽尋出路 羅戈、勝騎士228後動向明朗

「虎之潛水艇」大聯盟春訓初登板　0.2局丟1分

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟

張育成台語教學「兄弟」　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1銳歐不留味全？羅戈、勝騎士動向明朗

2「虎之潛水艇」初登板　0.2局丟1分

3被中華隊震撼　萬波中正與台灣「緣份」

4徐若熙首戰不能投　林岳平還原資格賽調度

5孫易磊「剛猛」不輸古林　餅總透露郭俊麟

最新新聞

1萬波中正2分砲！火腿4局2比0統一獅

2伊藤明對兄弟將秀魔球　還有新球種

3樂天啦啦隊再補韓援　禹洙漢加盟

4潘威倫披火腿戰袍對獅　明還有高國輝

5新庄保時捷華麗登場　震撼台北大巨蛋

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366