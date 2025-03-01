資格賽成關鍵轉捩點　栗山英樹談孫易磊養成：不急於推上一軍

▲日職火腿隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊投手孫易磊在世界棒球經典賽資格賽對西班牙之戰中，接替徐若熙登板，面臨滿壘危機時連飆2K霸氣解危，最終後援1.2局無失分，拿下中繼成功，球速最快達156公里。日本火腿球團營運長（CBO）栗山英樹今日受訪，分享對這位年輕投手的看法及未來發展規劃，直呼不會太急著讓他上一軍，目的是讓他能夠長期待在火腿發展。

栗山英樹表示，孫易磊仍處於發展階段，球團對他有許多考量，「其實易磊還很年輕，還在成長階段。包括台灣可能還有兵役的問題，也會擔心他的身體狀況。他還在生長期，這個生長狀況能否順利發展是我們關注的重點。」

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對於孫易磊在資格賽投出好表現，栗山坦言球團曾有顧慮，「我們也會擔心國際賽的舞台是會讓他一口氣跨上一大步、成長一大部分，還是會因為在這個國際賽受到挫折，反而更往下走。這些都是我們原先擔心的事情。」

不過孫易磊在國際賽場上的亮眼表現，讓栗山大為改觀，「回來之後，他在整個國際賽表現得非常出色、非常精彩。對我們來說，這是易磊改變他在棒球人生的一個非常重要關鍵。」

▲栗山英樹 。（圖／記者王真魚攝）

栗山英樹進一步解釋球團的培育理念，「球團本身就為他訂造了一個長期的訓練方式和培養計畫，就像當年大谷翔平一樣。但環境一直在變，狀況一直在變，所以球團也必須根據選手的轉變來重新規劃。」他舉例說明，「大谷翔平當年，球團給他的時間原本更長，但因為他自己本身要求很高，成長很快，所以時間表就會有所變化。」

對於孫易磊這次在國際賽的表現，栗山評價甚高，「這次的國際賽，讓我看到了他更多潛在的一面，也讓我們確定這個選手有他的潛力。球團對他的計畫會隨著他每個階段不同的表現而調整，這部分是易磊棒球生涯非常重要的關鍵。」

談到何時能在一軍看到孫易磊的表現，栗山透露：「其實我在U18世界盃時就看過他的比賽，表現非常出色。我當然也希望這次回來後能讓台灣球迷盡快看到易磊在日本一軍的表現。」

不過栗山也強調，球團對孫易磊及古林睿煬等台灣選手的培育會更加謹慎，「他們都是非常有潛能、非常有才能的選手，正因為有這樣的潛力，我們更要小心。我們希望他們未來能在火腿效力很多年，而不是急於把選手推出去。對我們來說，對教練團來說，都必須更謹慎、更慎重地為這些選手做好生涯規劃。」