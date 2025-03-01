巴特勒「邁阿密租屋糾紛」遭索賠846萬　被控沒繳房租、毀損房屋

▲轉戰勇士的巴特勒爆出租屋糾紛。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）轉戰灣區後，幫助勇士近8戰豪取7勝，生涯新篇章有了好的開始，但他與邁阿密的「恩怨」並未了結，根據《Local 10 News》報導，他遭一家南佛州公司指控逾期未繳房租、損壞房屋財產並擅自更換鎖具，要求他支付總計25萬7282美元（約846萬台幣）的賠償金。

根據法院文件，巴特勒於2022年8月簽訂租約，租住邁阿密海灘的一處高級住宅，但在租約2024年8月到期後，他擅自多住了兩個月，卻未支付應付的租金。訴狀指出，巴特勒的租約明確規定，若未經房東書面同意而超時居住，他須支付雙倍租金作為違約賠償，總計13 萬美元。

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除了租金問題，南佛州公司 Five Star Marketing and Promotions 進一步指控巴特勒對房屋造成大規模損害，包括嚴重發霉、地板與牆面損壞、空調系統故障以及游泳池無人維護，修復費用高達12.5萬美元。此外，巴特勒還被指控擅自更換門鎖，導致房東無法進入房屋。

▲巴特勒（右）租屋糾紛遭索賠25萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

目前，Five Star訴求的賠償金額不包括巴特勒原先支付的13萬美元保證金，該公司表示有權將該筆款項納入索賠金額，以彌補其損失。

《Local 10 News》嘗試聯繫巴特勒的律師以獲得回應，但截至當地時間周五尚未收到任何回應。巴特勒預計3月26日隨勇士作客邁阿密，迎戰前東家熱火。考量到巴特勒離隊前與球隊管理層鬧翻，預計他在這場比賽中將難逃熱火球迷的噓聲。