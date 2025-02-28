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台灣史上最偉大投手之一！美國知名數據公司祝福陳偉殷退役

記者王真魚／綜合報導

旅美投手陳偉殷日前透過臉書正式宣布退休，為他長達20年的輝煌職棒生涯畫下句點。美國知名數據分析公司《Codify》隨即在社群平台X上發文，誠摯祝福這位台灣傳奇球員的退役生活。

陳偉殷職業生涯始於2004年加入日本職棒中日龍，2009年以1.54的出色成績拿下央聯防禦率王。在中日龍累積36勝的優異戰績後，他獲得自由契約身分，成功挑戰美國大聯盟夢想。

加盟巴爾的摩金鶯後，他在效力的4個賽季中有3季達成雙位數勝投的傑出表現。 2015年球季結束後，陳偉殷獲得邁阿密馬林魚開出的5年8000萬美元（約新台幣26億元）天價合約，創下當時台灣球員最高身價紀錄。

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他在大聯盟8年職業生涯中累積59勝，在台灣投手旅美成績中僅次於王建民的68勝，穩居台灣旅美投手第二位。

得知陳偉殷退休消息後，《Codify》今日特別在X平台發文表達敬意：「陳偉殷是台灣史上最偉大的投手之一，宣布結束他20年的職業生涯。能與他共事是我莫大的榮幸，請與我一同祝福他！」

日本職棒中日龍隊也貼心安排，將於3月16日在名古屋巨蛋對西武的熱身賽邀請陳偉殷擔任開球嘉賓，讓他能回到職業生涯起點向支持他多年的球迷正式告別，畫下完美句點。

▲▼2019.04.10 陳偉殷中繼狂掉10分。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 陳偉殷台灣投手退休生涯

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