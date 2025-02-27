德保拉對火腿先發！平野透露考量　將由一軍選手應戰

▲北海道火腿交流賽賽前記者會-王威晨,平野惠一,伊藤大海,新庄剛志,,潘傑楷,林岳平。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士來台與統一獅、中信兄弟進行交流賽，兄弟推出德保拉應戰，總教練平野惠一表示，確實有考慮有本土應戰，「但現階段狀況最好就是德保拉，所以由他先發。」

平野惠一指出，目前正在春訓階段，其實也沒有特別準備什麼策略，「我們一直很努力在調整，也知道票賣得不錯，希望可以打出一場好比賽。」

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今天的賽前記者會上，只有公布第一場火腿與統一獅的先發陣容，至於兄弟會以什麼樣的陣容應戰，平野惠一表示，會以一軍選手優先。

至於選擇由德保拉，他解釋，現階段狀況最好的就是他，「之後的熱身賽，也會給予台灣投手機會出賽。」

獅隊陳傑憲剛結束資格賽，明天同樣會在先發打序中，預計先發第3棒。至於母隊參加資格賽的選手是否也會出賽？平野說，「如果他們沒問題，就會讓他們上，基本上就是讓現階段狀況最好的選手上場。」

兄弟去年季前曾與讀賣巨人交流，這次與火腿交手。平野惠一直言，都是很厲害的球隊，「相似的地方也很多，包括都有非常強大的投手陣容，也有許多很不錯的年輕選手，一直很期待能和火腿鬥士隊比賽，如今能夠實現，非常開心。」