新庄「非常生氣」巨人先來台　立志帶火腿征戰還要買到這款餅乾

▲北海道火腿交流賽賽前記者會新庄剛志。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士隊監督新庄剛志在交流賽前記者會上，幽默分享了促成此次來台契機的真相，以及他此行的「私人任務」。

新庄剛志表示，「去年在沖繩春訓時打開電視，看到台灣有一個新的棒球場，巨人隊在這裡比賽，我非常生氣。跟台灣最好的球隊應該是鬥士吧！所以我馬上通知球隊制服組，明年一定要到台灣最棒的球場比賽，今天我們做到了，非常開心。」

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「這是我第一次來台灣，雖然去過很多國家，但一直有想到訪台灣。看到巨人先來之後，我更想來了。現在終於來了，真的像夢一場，非常開心。」新庄剛志興奮地說道。

除了帶隊爭勝之外，新庄監督還肩負著美食採購的重要使命，他透露了一個私人願望，「這次來台灣，我還有一件很想做的事。孫易磊加入火腿後，他的爸媽有準備一款餅乾，我覺得非常好吃。這次來台灣，我一定要找到這東西，我要買15箱帶回去！」

當被問到究竟是什麼餅乾時，新庄剛志描述道，「那款餅乾形狀細細長長，有杏仁口味。因為種類滿多，所以要先試吃再買。」據了解，新庄監督所說的正是台灣知名伴手禮蛋捲，孫易磊家人曾帶了多種口味讓監督品嘗，新庄剛志念念不忘，此行將特地安排「尋蛋捲之旅」。