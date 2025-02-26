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林安可、蘇智傑雙雙開轟 統一獅8分差力退NC恐龍

▲▼ 林安可、蘇智傑相繼開轟 。（圖／統一獅提供）

▲蘇智傑當下打出全壘打的想法：好久不見！（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅今天於亞太成棒主球場出戰韓職NC恐龍，獅隊打擊火力爆發，整場比賽擊出16支安打，其中林安可、蘇智傑更展現長打火力，相繼擊出全壘打，加上投手輪番登板，壓制對手打線，終場統一獅以14比6擊敗NC恐龍。

首局統一獅靠著開路先鋒邱智呈保送，陳聖平安打及野手選擇，先馳得點。三局獅隊攻勢再起，邱智呈再度選到保送後，陳聖平敲出安打，憑藉雙盜壘戰術執行成功，再下一城，關鍵時刻，林安可擊出兩分打點全壘打，幫助球隊拉開領先優勢。

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四局上，統一獅延續攻擊氣勢，林子豪、朱迦恩、邱智呈接連敲安，攻下2分。陳聖平四壞保送，靠著NC恐龍一壘手失誤與潘傑楷二壘安打，單局攻下5分。NC恐龍隨即在下半局把握安打及金亨俊全壘打，追回2分。

五局下，NC恐龍靠著串聯安打再添分數，縮小落後分數，比賽後半段統一獅砲火不曾停歇，蘇智傑長程火力支援擊出兩分打點全壘打。九局上，統一獅持續展開強烈猛攻，憑藉接連安打和野手選擇，再取得3分。反觀NC恐龍下半場攻勢熄火，僅以陽春砲收下1分，最終統一獅以8分差獲勝。

▲▼ 林安可、蘇智傑相繼開轟 。（圖／統一獅提供）

▲林安可繼 2.17隊內紅白對抗賽開轟後，今天再度擊出全壘打。（圖／統一獅提供）

統一獅此役共派出9名投手輪番登板，封鎖NC恐龍打擊火力，一軍投手教練霍斯曼對於今日投手表現十分滿意，「每個選手都有自己的課表和需要做的事情，雖然楊孟沅和劉予承可能進度比較慢，但這僅是熟悉比賽節奏的一個環節，比賽結果我覺得還好，目標還是要讓進度較慢的選手盡快進入比賽狀態。」

霍斯曼也表示，「在春訓期間，投手群都表現很好，不只是投球內容和實質上調整，也有吸收霍斯曼的執教理念，且投手群的目標也很一致，非常團結。」

對於獅隊此役打擊火力亮眼，一軍打擊教練馬修爾表示，「今天選手表現不錯，從平常一直很認真練習，教練也和選手搭配得很好，才會有今天的結果。」林安可繼 2.17隊內紅白對抗賽開轟後，今天再度擊出全壘打，馬修爾直言，只要林安可確實擊球，他打出全壘打的機會一直都存在。

蘇智傑敲出兩分打點全壘打，幫助球隊再拉大分差，馬修爾認為，蘇智傑擊球穩定度和扎實程度最近都很不錯，他也提及蘇智傑會去看之前狀況好的影片，並從中調整。

對於今日的全壘打好表現，蘇智傑表示，「當下打出全壘打的想法，就覺得『好久不見！』，有點回到以前的感覺，很久沒有在比賽中很乾脆地擊球。希望能繼續維持好的擊球手感，且延續至開季後。」

關鍵字： 棒球統一獅NC恐龍全壘打比賽林安可蘇智傑

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