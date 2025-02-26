找回傷前手感！東體潛力左投李育朋考慮選秀　教頭評優勢

▲高中木棒，東體李育朋。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽8強賽26日開打，台東體中靠著李育朋一夫當關，先發5局無失分、未被敲任何安打，搭配隊友火力支援，以7比0提前結束比賽，成功晉級四強。

台東體中總教練陳峰岳對李育朋的表現感到欣慰，他表示：「他今天的表現恢復到受傷前的水準，心智也比過去更加成熟。雖然壞球較多，開局狀態不穩，但當壘上有跑者時，面對中心打者的壓制力顯著提升，與之前相比進步許多。」

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李育朋在高二暑假時手部不適，黑豹旗結束後又在訓練時傷到腰部，影響投球狀態。他回憶當時的低潮：「只能跟自己說，遇到瓶頸就要找方法突破。沒有比賽的日子很難熬，我也很想上場，尤其球隊沒有左投，我必須儘快把傷養好。」

本場比賽他投出最快球速141公里，接近個人生涯最快速球144公里，可說是傷後復出的最佳表現。他笑著說：「本來設定要投滿6局，沒想到隊友這麼強，5局就結束了，滿意外的。」隨後他又補充：「也不算意外啦，他們打擊真的很強。」

投手教練高龍偉提醒他要積極攻擊打者，所以比賽時沒有注意到自己在投無安打，唯一的遺憾就是保送有點多，但整體來說，狀況已經找回受傷前的手感。

接下來，李育朋將目標鎖定玉山盃，希望透過優異表現入選國家隊：「希望這三年來能夠有一次機會，成功入選國手。」

至於未來是否參加中職選秀，李育朋坦言：「我有和教練聊過，自己很想挑戰職棒，但目前還在和家人討論，希望能夠拿出最好的成績，再來判斷是否投入選秀。」

對於這位身高近180公分的左投未來發展，總教練陳峰岳則給予高度肯定：「李育朋身材高、下盤穩固，左投在國內相對稀少，以他的年紀能投到140公里以上，未來性十足，如果繼續提升表現，挑戰職棒的機會非常大。」