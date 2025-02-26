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挺過諾羅病毒！穀保高一饒又語扛先發　4局無失分仍求進步

▲▼穀保挺進四強，饒又語先發好投。（圖／學生棒聯提供）

▲穀保挺進四強，饒又語先發好投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

克服諾羅病毒帶來的身體不適，穀保家商高一投手饒又語在高中木棒聯賽8強戰擔任先發，投出4局無失分的好表現。儘管內容不錯，他仍認為自己有進步空間。

穀保家商派出饒又語先發，他主投4局，僅被敲1支安打，送出1次三振，無失分。總教練鄭志強透露：「他在前一階段比賽感染諾羅病毒，持續拉肚子，之前恢復狀況不佳，影響了他的自信心。不過我們鼓勵他，透過速差搭配來解決打者，專注在投球。」

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饒又語在高一上學期曾投出143公里，但此役最快球速僅139公里，身體狀況仍未完全恢復。他透露，因為感染諾羅病毒，體重下降兩到三公斤，甚至有一個晚上吐了五次，他坦言：「現在狀況比之前好多了，只想辦法幫助球隊贏球。」
本場比賽，他也投出個人在木棒聯賽最長的局數，但對自己的表現仍不滿意：「還是覺得不太理想，球速未達到預期的140公里以上，雖然4局無失分，但還可以更好。」

能夠在高一就獲得教練團肯定，並報名木棒聯賽，饒又語心懷感謝。他表示：「我會盡量向學長多觀摩學習，因為國中與高中對身體強度的要求不同，高中階段必須提升身體素質，才能適應更高強度的比賽。」

關鍵字： 棒球高中聯賽穀保家商饒又語諾羅病毒

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