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陳偉殷宣布卸下戰袍　中日龍邀請3月16日榮譽開球

陳偉殷今年有望挑戰大聯盟。(圖／達志影像／美聯社)

▲陳偉殷今年有望挑戰大聯盟。(圖／達志影像／美聯社)

記者王真魚／綜合報導

在陳偉殷於臉書宣布將卸下戰袍之後，中日龍也發布消息，將邀請陳偉殷於3月16日對西武獅的比賽中，進行榮譽開球儀式。

陳偉殷於日本職棒中日龍隊崛起。2004年加盟中日龍後，經過傷後復出，他在2008年至2011年成為球隊先發主力。2009年是他在日職的巔峰之年，該季繳出1.54的驚人防禦率勇奪中央聯盟防禦率王。

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效力中日期間，他累積了36勝30敗、防禦率2.59的優異成績（四個完整球季防禦率僅2.68），並多次幫助球隊打進季後賽。陳偉殷是台灣少數在日本職棒取得一線成績後成功登上大聯盟的球員之一，開創了從日職轉戰美職的先例。2012年，他成為台灣第一位直接從日職加盟美職並獲得複數年合約的球員。

陳偉殷之後轉戰金鶯隊，2014年取得16勝。2015年賽季結束後成為自由球員，與馬林魚簽下5年總額8000萬美元的大合約，但2018年僅取得6勝12敗，2019年更被調至牛棚，經歷了一段艱難時期。

2020年9月，陳偉殷加入羅德隊，但僅出賽4場就被列為自由球員。2021年加入阪神虎隊，當年出賽2場。2022年6月離開球隊。由於左肩手術的影響，2023年他沒有所屬球隊，上個賽季則是在美國獨立聯盟的長島鴨隊效力。

陳偉殷宣布引退後，中日龍也將安排3月16日名古屋巨蛋、對西武獅之戰賽前，為他舉行引退儀式。

關鍵字： 陳偉殷中日龍日本職棒棒球引退

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