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陳偉殷美日通算96勝、大聯盟勝投數僅次王建民　寫下5個「第一」

▲▼陳偉殷、鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳偉殷效力馬林魚時期，與鈴木一朗共同奮戰，他在2016年加盟馬林魚，簽下5年8,000萬美元的鉅額合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

曾在日本職棒及美國大聯盟征戰長達20年的台灣棒球名將陳偉殷，今日正式透過臉書宣布退休。他的職業生涯中，寫下一連串輝煌成就，包括2015年球季結束後成為自由球員時，以5年總值8,000萬美元（約新台幣24億元）的合約加盟美國職棒邁阿密馬林魚隊，創下台灣棒球選手史上最高價合約紀錄。

而陳偉殷征戰美國職棒大聯盟八個球季，累積出59勝的佳績，僅次於台灣前輩投手王建民的68勝，居台灣投手第二。不過累計219場出賽、170場先發，共投1064.2局、846次三振、勝利貢獻值（WAR）12.83都是台將之最。

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台將史上最高合約紀錄

2015年球季結束後，陳偉殷行使自由球員資格，隨即在2016年1月與馬林魚隊簽下5年8,000萬美元的鉅額合約。這張合約不僅是馬林魚隊隊史對投手所給出的最大合約，更是迄今台灣棒球選手所拿過的最高薪合約，平均年薪高達1,600萬美元（約5.24億台幣），過去是王建民於2009年所獲得500萬美元年薪。

美職八年累積59勝

陳偉殷於2012年登上大聯盟，成為巴爾的摩金鶯隊輪值要角。在新人球季即繳出12勝11敗、防禦率4.02的成績，成為該年金鶯隊的勝投王。

在金鶯效力四個球季期間，陳偉殷共拿下46勝；之後轉戰馬林魚再拿下13勝，累積MLB生涯59勝51敗，防禦率4.18，三振數846次。他的生涯勝場在所有台灣投手中排名第二（僅次於王建民），而累積的1,064.2局投球數與170場先發數則是台灣投手之最。

他曾三度於季後賽先發登板，包含2014年代表金鶯出戰美聯冠軍系列賽（ALCS）第三戰，成為史上第一位在美國職棒聯盟冠軍戰先發的台灣球員。

陳偉殷在大聯盟期間展現出穩定的先發實力，數據與表現都奠定他作為台灣旅美投手的代表之一。

▲阪神虎隊投手陳偉殷。（圖／取自阪神虎隊推特）

▲陳偉殷結束旅美生涯後，2020年重返日職，2021年加入阪神虎。（圖／取自阪神虎隊推特）

日本職棒的亮眼表現

在赴美之前，陳偉殷先於日本職棒中日龍隊崛起。2004年加盟中日龍後，經過傷後復出，他在2008年至2011年成為球隊先發主力。2009年是他在日職的巔峰之年，該季繳出1.54的驚人防禦率勇奪中央聯盟防禦率王。

效力中日期間他累積了36勝30敗、防禦率2.59的優異成績（四個完整球季防禦率僅2.68），並多次幫助球隊打進季後賽。陳偉殷是台灣少數在日本職棒取得一線成績後成功登上大聯盟的球員之一，開創了從日職轉戰美職的先例。2012年他成為台灣第一位直接從日職加盟美職並獲得複數年合約的球員。

在結束美職生涯後，陳偉殷於2020年重返日本加入千葉羅德海洋隊，隔年轉投阪神虎隊，延續他的職業生涯。在日職兩段生涯合計，陳偉殷在日本一軍投出37勝33敗、防禦率約2.60，並留下14場完投、8場完封的紀錄。

職業生涯後期與其他經歷

2019年球季結束後，陳偉殷遭到馬林魚釋出，但他並未就此停下腳步。2020年初曾與西雅圖水手隊簽下小聯盟約參與春訓，雖因美國疫情影響未能重返大聯盟，同年秋天他選擇回到日本發展。2021至2022年間效力於阪神虎隊期間，因傷勢與球隊戰力調整僅獲有限上場機會。

2022年季中陳偉殷遭阪神釋出後，仍持續尋求舞台。2024年，他加盟美國獨立聯盟大西洋聯盟的長島鴨隊，今天正式對外宣佈，將卸下戰袍。

▲▼陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳偉殷宣告退休。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球陳偉殷台灣美國職棒日本職棒

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