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樂天桃猿公益募資開跑！限量球星裝備、見面會等你來搶

▲▼樂天桃猿攜手MYFEEL推動「桃猿猛進 愛心。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿攜手MYFEEL推動「桃猿猛進 愛心NONSTOP！」。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿棒球隊宣布與MYFEEL募資平台攜手合作，共同發起 「桃猿猛進 愛心NONSTOP！」公益募資計畫，透過義賣限量的球員實戰裝備與球迷珍藏品，號召球迷參與公益行動。本次募資計畫所募得款項，扣除成本後將全數捐贈 桃園家扶中心、桃園市政府桃園棒球天使基金、台灣之心愛護動物協會 等三大公益機構，希望透過棒球的力量，讓愛心傳遞更遠。

這項公益募資計畫將於 2月26日18:00正式開跑，並於 2月26日與2月27日 陸續推出不同的募資方案。募集品項包括 球員實戰穿著的主場、客場、主題日球衣、打擊手套，以及樂天女孩的 實戰球衣 等珍藏品。此外，贊助指定方案的球迷，還能獲得 桃猿球星見面會資格（限量40位），讓球迷不僅能收藏球員珍貴裝備，更有機會近距離與偶像互動。

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樂天桃猿球團表示：「我們始終相信，棒球不只是場上的競技，更能成為串聯球迷與社會的橋樑。透過這次公益募資計畫，我們希望邀請球迷將對棒球的熱愛，轉化為愛心與實際行動，一起幫助需要幫助的團體。」

本次 「桃猿猛進 愛心NONSTOP！」 募資計畫將於 MYFEEL募資平台 上線，球迷可透過 樂天桃猿官方社群及MYFEEL官網 取得最新資訊。樂天桃猿誠摯邀請球迷一起參與這場公益行動，以棒球為媒介，凝聚社會愛心，共創美好未來。

關鍵字： 公益樂天桃猿MYFEEL募資棒球

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