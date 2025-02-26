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日媒形容台灣驚滔駭浪中晉級　球迷連4場擠爆大巨蛋「有過質疑」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

中華隊昨晚扛住巨大壓力，在滿場超過3萬5000名球迷面前，以6比3力退西班牙，搶下2026年經典賽門票。日本棒球作家阿佐智以「驚滔駭浪」來形容中華隊的資格賽之旅，他還注意到，原本附加賽門票銷售緩慢，但當台灣晉級形勢急轉直下後，門票被搶購一空，「連4天賽事座無虛席，從商業角度來看是好事，但也有聲音質疑台灣的晉級希望不樂觀。」

阿佐智指出，由於台灣去年勇奪世界12強冠軍，國內普遍預期球隊能以3連勝之姿輕鬆晉級，因此即便附加賽的門票價格遠低於小組賽階段，卻幾乎無人問津。然而，中華隊在首戰面對西班牙時遭遇5比12的慘敗，使得晉級形勢急轉直下。

次戰雖順利擊敗南非，但小組最後一場對手尼加拉瓜在前兩戰皆於延長10局以2比1獲勝，確保了自身的優勢，中華隊即便最後一場小組賽贏球也難以登上分組第1，「在這樣的情況下，附加賽門票瞬間售罄，球迷蜂擁而至，準備見證台灣隊的生死戰。」

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▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

中華隊在最後一場小組賽遭遇尼加拉瓜投手群壓制，最終0比6吞下完封敗，確定無法直接晉級。小組賽結束後，尼加拉瓜以3勝0敗率先搶下門票，西班牙則以2勝1敗名列分組第2，台灣與南非分列第3與第4。阿佐智表示，「雖然連續4天賽事皆座無虛席，從商業角度來看是好事，但也有聲音質疑台灣隊的晉級希望不樂觀。」

經過一天休息後，中華隊昨晚迎來生死戰，對決小組賽曾擊敗自己的西班牙。阿佐智指出，這支西班牙隊由多名來自委內瑞拉與多明尼加的球員組成，幾乎可以視為「拉丁美洲聯軍」，他們大部分成員都是美職小聯盟球員，中華隊賽前缺乏對其詳細的數據分析，因此台灣投手群才會在首戰遭受「重創」。還好中華隊附加賽投打都進行了調整，最後成功復仇搶下最後一張門票。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

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