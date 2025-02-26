中華逆勢拔牙成功！　MLB火速報導：難以想像的事情差點發生

▲中華隊取得經典賽門票，MLB官網火速報導。（圖／翻攝MLB官網）

記者葉國吏／綜合報導

中華隊擊敗西班牙取得經典賽最後一張門票，大聯盟官網首頁立刻以頭條新聞報導此事，稱中華隊跟上尼加拉瓜的腳步，直言「難以想像的事情差點就發生了」。

官網指出，中華隊是世界排名第二的球隊，剛剛拿下世界12強棒球賽冠軍，差點就要錯過明年經典賽的參賽資格。幸好他們在喧鬧、座無虛席的台北大巨蛋觀眾面前取得勝利。

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▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝，下同）

報導寫道，這場比賽雙方你來我往，每當中華隊得分，西班牙似乎都會立即反擊，但最終地主隊展現了他們需要的精彩表現。西班牙在得點圈有人時，12次打數僅有兩支安打，留下11個殘壘。

中華隊在六局上靠西班牙三壘手失誤，攻下兩分，擴大領先。當觀眾歡呼雀躍時，西班牙隊三壘手忍不住流下淚水。

比賽中，宋晟睿在首局上演了令人驚豔的魚躍接球，徐若熙中繼3.1局失1分，飆出5次三振，最快球速達98英里。孫易磊在七局下面臨1出局滿壘的危機，連飆兩次三振化解危機，這些精彩表現都獲得官網稱讚。