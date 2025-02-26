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台灣逆勢拔牙！　曾總賽後1句話超催淚

記者葉國吏／綜合報導　

中華隊25日晚間擊敗西班牙取得經典賽門票，總教練曾豪駒賽後感謝球迷「抱歉讓大家久等了、擔心了。」許多網友聽到這句話也直呼想哭。

曾豪駒特別感謝現場及守在電視機前的球迷，無論是團隊處於低潮還是奮力拚搏時，都給予中華隊支援，「謝謝你們陪我，我們會繼續努力。應該是說感謝每一位球員頂住國際賽壓力，我相信每個為自己、團隊和台灣棒球而拚的球員。」

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時尚平台Wazaiii小編就在Threads發文透露「中華隊前進2026世界經典賽正賽！賽後訪問我真的哭死！曾豪駒總教練：『抱歉，讓大家久等了』。台灣隊長陳傑憲：『沒那麼簡單，看到場邊的球迷們在我們遇到低潮的時候一直支持我們，真的很感謝。能夠陪伴我們走到最後的才是真的愛台灣的你們』。」

▲▼中華隊總教練曾豪駒。（圖／體育中心攝）

▲曾豪駒賽後訪問充滿洋蔥。（圖／體育中心攝）

小編表示「就像球評陳家銘那句：『真正的國球不是贏球，真正的國球是你的球迷願意陪你輸球。』傑憲說他也有聽到！我們挺過來了！經典賽見！」

Threads不少網友也發文「天吶！這訪問後勁也太強，怎麼看完眼睛酸酸的」、「總教練說讓大家久等了的時候，我也好想哭」、「真的要哭死，中華隊真的做到了！不當酸民不當一日球迷，只當終身球迷」。

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關鍵字： WBCQ曾豪駒

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