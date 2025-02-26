195公分跳高選手改打籃球3年　亮眼表現起底「家族全是國手」

▲陳威宇一戰成名。（圖／翻攝健行科大籃球隊官方IG）



記者張靖榕／綜合報導

UBA大專籃球聯賽25日健行科技大學對上黎明學院，健行小將陳威宇一戰成名，先發23分鐘，三分球15投中7飆下29分，創下一級生涯得分與三分球命中數新高，幫助健行以87比75擊敗強敵黎明學院。他的出色表現也讓外界發現，他原本是田徑選手轉戰籃球，家族更是田徑國手世家，表哥去年才在亞運十項全能拿下第五名。

綜合報導，陳威宇近期表現亮眼，也讓人關注到他的特殊經歷。他大二才開始參與UBA一級賽事，直到大三下學期才正式轉打籃球，本學年轉學至健行後，終於在場上獲得發揮機會，並打出代表作。

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來自運動世家的陳威宇，從小一路練習跳遠、跳高，高中就讀大甲高中，個人跳高最佳成績達2公尺09。高三下學期才決定改打籃球，111學年度進入中信金融學院，112學年度首次參加UBA一級比賽，本學年大三轉學至健行科技大學。

陳威宇的父親陳坤厚曾是十項全能高手，與前中信總教練許智超同為文化大學體育系同班同學，母親蘇瓊媚曾是女子七項全能國手，阿姨蘇瓊月則是前女子跳高全國紀錄保持人，家族成員皆在田徑領域有著亮眼表現。

健行總教練劉孟竹表示，陳威宇起步較晚，基本功與場上觀念仍有待加強，防守意識與比賽節奏尚未完全到位，前陣子投籃甚至曾一度陷入低潮。但他與隊友不斷鼓勵陳威宇，並安排與劉丞勳配對訓練，也讓他額外到台啤進行強化訓練。