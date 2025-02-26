運動雲

>

全場球迷狂喊徐若熙！他笑稱：差點想再投　承諾2026年全力以赴

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）資格賽關鍵生死戰，中華隊25日迎戰西班牙，王牌投手徐若熙在第4局接替登板，投3.1局失1分，成功守住戰局，幫助中華隊奪下2026年經典賽本戰門票。雖然比賽過程中出現挑戰，但他展現穩定投球內容，退場時全場觀眾報以掌聲，肯定他的出色表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不想下去？是有一點，但教練有他們的調度，尊重教練團的決定。」徐若熙笑著說。雖然7局下投出保送後被換投，但他沒有遺憾，「國際賽就是這樣，一局可能就像是例行賽投了兩局，體力流失的速度會比較快。」

這場比賽，徐若熙第4局接手登板後迅速進入狀況，迎戰後段棒次時，先飆出三振，再製造內野飛球與滾地球，演出三上三下的好表現。5局下，他先投出觸身球保送，隨後被對手擊出內野安打，但幸好張育成策動雙殺，成功化解危機，最後再飆出三振，穩住局勢。

6局下，他遭到艾斯特拉達（Rusber Estrada）敲出陽春砲，隨後又被敲出安打，但他迅速回穩，守住戰局，未再讓對手擴大比分。對於這發全壘打，徐若熙並不認為是失投，「也沒有失投，可能打者真的打得比較好。」

7局下，他再度投出三振，但隨後出現保送，這時投手教練林岳平喊暫停並決定換投。儘管無法投完整場比賽，但徐若熙享受球迷的熱情支持。他開玩笑說，「當球迷喊我的名字時，我差點想走回去說我要再丟一次！（笑）但我還是交給下一任投手，教練的調度是正確的。」

這次是徐若熙首次挑戰WBC一級國際賽，他認為自己表現「還可以接受，即使被全壘打也盡力拉長局數。」，但更重要的是團隊的凝聚力。「我們這個團隊氣氛真的很好，傑憲在場上幫助我們，讓大家放膽去展現自己的才能，這支球隊真的像家人一樣。」

當中華隊面臨滿壘危機時，接替登板的孫易磊連飆三振，成功化解危機，這一幕讓徐若熙感到相當振奮。「這局的分數是掛在我身上的，真的很謝謝他能幫我守住。他年紀雖然比我小，但他表現出來的成熟度，甚至比許多中職投手還要高。」
談到2026年經典賽本戰，徐若熙毫不猶豫地表示：「只要中華隊有徵召，全力以赴！」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊WBC徐若熙孫易磊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

中華隊搶得2026經典賽門票！準備前進東京？

中華隊搶得2026經典賽門票！準備前進東京？

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

曾總曝徐若熙本要扛首戰先發　曾子祐全隊唯一未上場「閃到腰」

曾總曝徐若熙本要扛首戰先發　曾子祐全隊唯一未上場「閃到腰」

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

莊陳仲敖坦言不如預期　完成任務馬上赴MLB春訓會林家正

莊陳仲敖坦言不如預期　完成任務馬上赴MLB春訓會林家正

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

【5年存25萬】拿浮球當存錢筒　都是硬幣...全家數到懷疑人生XD

熱門新聞

西班牙3壘手連續失誤送分哭了　台灣球迷開心又難過：以為重播

再掌2026年經典賽兵符？曾總：我先好好休息

「這一球救了台灣！」　宋晟睿超狂美技影片看這裡

快訊／中華隊成功復仇西班牙！勇奪WBC門票　連六屆不缺席

中華隊搶得2026經典賽門票！準備前進東京？

快訊／曾峻岳KKK！中華隊6比3力克西班牙　晉級2026經典賽

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

2再掌2026年經典賽兵符？曾總回應了

3宋晟睿超狂美技影片看這裡

4中華隊奪經典賽門票　連六屆不缺席

5中華隊搶得經典賽門票！前進東京？

最新新聞

1台南Josh紅到國外！　球評封「詛咒人」照片曝

2「配讓投手舒服的球」　蔣少宏蹲捕大功臣曝心聲

3全場喊徐若熙！他笑稱：差點想再投

4台灣「特級咒術師」台南Josh施法過程曝光

5中華隊搶得經典賽門票！前進東京？

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366