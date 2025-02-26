全場球迷狂喊徐若熙！他笑稱：差點想再投　承諾2026年全力以赴

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）資格賽關鍵生死戰，中華隊25日迎戰西班牙，王牌投手徐若熙在第4局接替登板，投3.1局失1分，成功守住戰局，幫助中華隊奪下2026年經典賽本戰門票。雖然比賽過程中出現挑戰，但他展現穩定投球內容，退場時全場觀眾報以掌聲，肯定他的出色表現。

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「不想下去？是有一點，但教練有他們的調度，尊重教練團的決定。」徐若熙笑著說。雖然7局下投出保送後被換投，但他沒有遺憾，「國際賽就是這樣，一局可能就像是例行賽投了兩局，體力流失的速度會比較快。」

這場比賽，徐若熙第4局接手登板後迅速進入狀況，迎戰後段棒次時，先飆出三振，再製造內野飛球與滾地球，演出三上三下的好表現。5局下，他先投出觸身球保送，隨後被對手擊出內野安打，但幸好張育成策動雙殺，成功化解危機，最後再飆出三振，穩住局勢。

6局下，他遭到艾斯特拉達（Rusber Estrada）敲出陽春砲，隨後又被敲出安打，但他迅速回穩，守住戰局，未再讓對手擴大比分。對於這發全壘打，徐若熙並不認為是失投，「也沒有失投，可能打者真的打得比較好。」

7局下，他再度投出三振，但隨後出現保送，這時投手教練林岳平喊暫停並決定換投。儘管無法投完整場比賽，但徐若熙享受球迷的熱情支持。他開玩笑說，「當球迷喊我的名字時，我差點想走回去說我要再丟一次！（笑）但我還是交給下一任投手，教練的調度是正確的。」

這次是徐若熙首次挑戰WBC一級國際賽，他認為自己表現「還可以接受，即使被全壘打也盡力拉長局數。」，但更重要的是團隊的凝聚力。「我們這個團隊氣氛真的很好，傑憲在場上幫助我們，讓大家放膽去展現自己的才能，這支球隊真的像家人一樣。」

當中華隊面臨滿壘危機時，接替登板的孫易磊連飆三振，成功化解危機，這一幕讓徐若熙感到相當振奮。「這局的分數是掛在我身上的，真的很謝謝他能幫我守住。他年紀雖然比我小，但他表現出來的成熟度，甚至比許多中職投手還要高。」

談到2026年經典賽本戰，徐若熙毫不猶豫地表示：「只要中華隊有徵召，全力以赴！」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙。（圖／記者李毓康攝）