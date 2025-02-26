難以想像的事差點發生！　大聯盟點名中華隊晉級3大英雄

▲大聯盟官網點名3大關鍵時刻挺身而出的台灣英雄之一宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊在附加賽6比3力退西班牙復仇，正式取得2026年世界棒球經典賽資格，大聯盟官網列出3位關鍵時刻挺身而出的台灣英雄，首局飛撲接殺阻止西班牙先馳得點的宋晟睿、登板3.1局飆出5次三振的王牌徐若熙，以及在7局成功化解滿壘危機的19歲旅日新星孫易磊。

大聯盟官網稱「難以想像的事」幾乎要發生，作為世界排名第2的勁旅，且剛在12強賽奪下隊史首座世界冠軍，中華隊卻差點無緣經典賽正賽，資格賽首戰就以5比12慘敗給西班牙，之後雖擊敗南非，但在最後一場小組賽又以0比6敗給尼加拉瓜，讓晉級之路變得艱辛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大聯盟官網點名3大關鍵時刻挺身而出的台灣英雄之一徐若熙。（圖／記者李毓康攝）

大聯盟官網指出，這場比賽的勝負轉折出現在6局，當時中華隊3比2領先，蔣少宏執行短打戰術，沒想到西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）傳球失誤，讓中華隊再下一城。更戲劇性的是，下一棒宋晟睿也短打，結果恩卡納西昂再次發生失誤，中華隊趁勢再添分數，將比分擴大至5比3。

看到場面失控，這位曾在2023年歐錦賽奪得MVP的西班牙三壘手忍不住在場上落淚，痛苦不已。接下來的比賽雙方互有攻勢，局勢始終緊張，西班牙試圖反擊，但在得點圈12打數僅2安打，留下11個殘壘，無法有效將分數追回之下，終場中華隊就以6比3報了首戰慘輸的一箭之仇，搶下最後一張經典賽門票。

大聯盟官網也列出3位在關鍵時刻挺身而出的台灣英雄：右外野手宋晟睿首局一次精彩的飛撲接殺，阻止西班牙先馳得點；中繼投手徐若熙最快球速達98英里，投出3.1局好投，送出5次三振；19歲小將孫易磊在西班牙7局攻佔滿壘時，連續三振兩名打者，力保不失。

▲大聯盟官網點名3大關鍵時刻挺身而出的台灣英雄之一孫易磊。（圖／記者李毓康攝）