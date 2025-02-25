運動雲

>

12強神物「666骰子」再現！曾總期待今晚骰到6

▲▼ 骰子 。（圖／棒協提供）

▲中華隊「666骰子」再現！12強神物助陣 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊今晚背水一戰，12強熟悉的666骰子再次出現在休息室！總教練曾豪駒賽前笑說，「應該是俊麟支援的，希望大家都能骰到6，取得勝利、晉級到正賽。」

12強國手郭俊麟昨日在社群媒體發文，並拿出當時的「666」幸運骰照片為國家隊加油打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時郭俊麟笑稱，這顆骰子是球迷私訊想送他的，「有兩面六，其他都五，殊不知工作人員玩得比我還兇，幫我改成全部都是六。」 這枚骰子最後也成為球員們的幸運物，陪同大家一起拿下最後的冠軍。

今天賽前，這顆666骰子再度出現在中華隊的休息室中，曾總透露，這應該是郭俊麟特別「支援」，希望大家今晚都能夠再度骰到6，順利搶下正賽門票。不過根據棒協人員表示，這顆骰子主要是後勤提供。

除了選手的一些「迷信」，球迷也自製加油牌為中華隊打氣。曾總直言，大家都是們因為棒球而聚集在一起，「所有人都一樣，不管是球員、教練、球迷，台灣球迷都很熱愛這項運動，不好的時候也會給我們指教，好的時候會給我們鼓勵，他們沒辦法在場上貢獻，但在很多地方給予支持，大家的心意我們都收到了，會在今天想辦法奪下勝利。」
 

關鍵字： 中華隊666骰子幸運物加油牌棒球WBC資格賽CT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊搶經典賽正賽門票最後機會！先發打線出爐　高宇杰扛DH

中華隊搶經典賽正賽門票最後機會！先發打線出爐　高宇杰扛DH

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤看好中華隊

中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤看好中華隊

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

韓媒警告中華隊　今晚生死戰若輸將創「前所未有恥辱紀錄」

韓媒警告中華隊　今晚生死戰若輸將創「前所未有恥辱紀錄」

西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢

西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢

快訊／中華隊附加賽公布先發投手　莊陳仲敖對決西班牙拉索

快訊／中華隊附加賽公布先發投手　莊陳仲敖對決西班牙拉索

中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？

中華隊淘汰危機　韓媒震驚：「丟臉丟大了」真的是12強冠軍？

12強台灣冠軍「一壘壘包」空運回來了！彌補朱育賢遺憾

12強台灣冠軍「一壘壘包」空運回來了！彌補朱育賢遺憾

台鋼雄鷹應援團長又有變數！倪暄宣布暫緩合作

台鋼雄鷹應援團長又有變數！倪暄宣布暫緩合作

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

熱門新聞

中華隊搶經典賽正賽門票最後機會！先發打線出爐　高宇杰扛DH

中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」　PTT洗版

中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤看好中華隊

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

韓媒警告中華隊　今晚生死戰若輸將創「前所未有恥辱紀錄」

西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華隊搶正賽門票！先發打線出爐

2中華隊明關鍵一役！球迷提2點「西班牙虧慘了」

3運彩開盤看好中華隊

4中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

5韓媒：台灣若輸將創前所未有恥辱紀錄

最新新聞

1得點圈打擊是隱憂？曾豪駒不擔心：相信自己、果斷一點

2背水一戰！曾總相信莊陳：準備好了

3部分旅外　曾豪駒：其他全力以赴

4盧秀燕參訪火腿新球場　世界最大LED秀上英文歡迎詞

512強神物再現！曾總期待再骰到6

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366