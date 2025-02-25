12強神物「666骰子」再現！曾總期待今晚骰到6

▲中華隊「666骰子」再現！12強神物助陣 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊今晚背水一戰，12強熟悉的666骰子再次出現在休息室！總教練曾豪駒賽前笑說，「應該是俊麟支援的，希望大家都能骰到6，取得勝利、晉級到正賽。」

12強國手郭俊麟昨日在社群媒體發文，並拿出當時的「666」幸運骰照片為國家隊加油打氣。

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當時郭俊麟笑稱，這顆骰子是球迷私訊想送他的，「有兩面六，其他都五，殊不知工作人員玩得比我還兇，幫我改成全部都是六。」 這枚骰子最後也成為球員們的幸運物，陪同大家一起拿下最後的冠軍。

今天賽前，這顆666骰子再度出現在中華隊的休息室中，曾總透露，這應該是郭俊麟特別「支援」，希望大家今晚都能夠再度骰到6，順利搶下正賽門票。不過根據棒協人員表示，這顆骰子主要是後勤提供。

除了選手的一些「迷信」，球迷也自製加油牌為中華隊打氣。曾總直言，大家都是們因為棒球而聚集在一起，「所有人都一樣，不管是球員、教練、球迷，台灣球迷都很熱愛這項運動，不好的時候也會給我們指教，好的時候會給我們鼓勵，他們沒辦法在場上貢獻，但在很多地方給予支持，大家的心意我們都收到了，會在今天想辦法奪下勝利。」

