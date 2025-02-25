西班牙WBC資格賽「大翻車」有前例　上屆生死戰遭捷克封鎖火力

▲中華隊今晚生死戰對手西班牙上屆資格賽曾大翻車。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊今（25日）晚將與西班牙進行附加賽，爭奪分組最後一張世界棒球經典賽門票，也希望能一雪首戰5比12慘敗的前恥。值得一提的是，西班牙上屆經典賽資格賽曾「大翻車」，他們一路擊敗南非、捷克後，先是在延長賽9比10輸給英國，生死戰又遭捷克封鎖火力以1比3敗北，沒能闖進正賽。

回顧上屆資格賽，當時採雙敗淘汰制，西班牙與德國、法國、英國、南非及捷克同組，他們首戰以5比4力退南非，接著更是21比7狂電捷克，打出絕佳氣勢，決賽卻以9比10在延長賽不敵英國，必須與從敗部打上來的捷克進行生死戰。

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捷克記取前一次交手被打爆的教訓，正職為消防員的投手史奈德完美壓制了西班牙的打線，主投6.1局僅被打5支安打、失1分，在徹底封鎖西班牙火力下，捷克3比1完成復仇晉級，西班牙則因「虎頭蛇尾」無緣經典賽會內賽，他們前一次出現在正賽得追溯到2013年。

▲西班牙生死戰派出拉索先發。（圖／中華棒協提供）

不過本屆全隊只有1人出生於西班牙，堪稱另一支中南美洲隊伍的西班牙隊，過去3場資格賽火力確實驚人，團隊打擊率高達3成27，累積34支安打、4發全壘打，攻下22分，這些數據皆為A組4隊之最，且他們的打線多點開花，12名出賽的野手，有10人都有打點進帳，整體攻擊串聯流暢，中華隊投手群必須小心。

在中華隊資格賽首戰慘敗後，「台灣之友」捷克曾在球隊的官方社群媒體暖心安慰，「台灣隊別擔心，重點不是如何開始，而是怎麼結束！就像我們在2022年資格賽一樣。」中華隊能否複製捷克的劇本，連6屆前進經典賽正賽，各界都在關注。

▲中華隊首戰慘敗給西班牙，今晚生死戰尋求復仇。（圖／記者李毓康攝）