運動雲

>

大谷翔平今年春訓首次Live BP展示火力　道奇教頭讚「充滿力量」

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今（24）日在春訓中完成首次實戰打擊練習（Live BP），雖在第 3 球揮棒時不慎折斷球棒，隨後仍擊出2支安打，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他打出幾個非常強勁的擊球，能看到他面對投手實戰是件令人興奮的事。」

這場訓練中，大谷翔平對上道奇小聯盟投手克魯茲（Nicolas Cruz），進行了5 個打席、共 32 球的對決。雖然他在第 3 球揮棒時不慎折斷球棒，脫口說了句，「糟了！」，隨後仍擊出一支二壘打與一支右外野安打，展現出穩定的打擊狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大谷翔平進行實戰打擊練習（Live BP），擊出兩支安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平進行實戰打擊練習（Live BP），擊出兩支安打。（圖／達志影像／美聯社）

道奇總教練羅伯斯受訪時大讚大谷的狀態很好，「不確定他打了幾個打席，但他揮棒次數不少，感覺也很好。他打出幾個非常強勁的擊球，能看到他面對投手實戰是件令人興奮的事。」

羅伯斯也進一步確認，「他應該會在下周末的春訓比賽中，以指定打擊（DH）身份正式登場，沒有任何健康上的問題。」

▲▼大谷翔平進行實戰打擊練習（Live BP），擊出兩支安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平進行實戰打擊練習（Live BP）。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平今日還進行了一系列例行訓練，他先使用不同重量的「Plio Ball」進行投球訓練，接著在室內進行打擊練習，隨後搭乘球隊高爾夫球車前往距離約 500 公尺的 5 號場地進行 Live BP。現場聚集了約 300 名記者與球迷，當他開始訓練時，大家紛紛拿起手機記錄這一刻。

如果一切順利，大谷翔平最快可能在當地時間 2 月 28 日（台灣時間 3 月 1 日）於對戰前東家天使隊的春訓比賽中登場。這將是他自去年接受右手肘手術後首次於比賽中亮相，全球球迷都在關注他的恢復狀況與開季表現。

關鍵字： 大聯盟道奇大谷翔平MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

訪問內容引起輕敵質疑　伍祐城抱歉：表達不夠清楚明確

訪問內容引起輕敵質疑　伍祐城抱歉：表達不夠清楚明確

完封中華隊全勝搶下經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好的結果

完封中華隊全勝搶下經典賽門票　尼加拉瓜教頭：最好的結果

中華隊0比6遭尼加拉瓜完封　賴清德：2／25關鍵之戰讓我們贏回來

中華隊0比6遭尼加拉瓜完封　賴清德：2／25關鍵之戰讓我們贏回來

快訊／中華0比6落敗！25日加賽對西班牙　尼加拉瓜3勝晉級

快訊／中華0比6落敗！25日加賽對西班牙　尼加拉瓜3勝晉級

火球連發！徐若熙飆速158坦言狀況不錯　對戰西班牙全力以赴

火球連發！徐若熙飆速158坦言狀況不錯　對戰西班牙全力以赴

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

中華隊25日附加賽加開售票　全區票價500元

中華隊王牌徐若熙終於亮相　狂飆158火球嗨翻大巨蛋

訪問內容引起輕敵質疑　伍祐城抱歉：表達不夠清楚明確

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

2中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

3王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

4中華隊附加賽加開售票　全區票價500元

5王牌徐若熙亮相　158火球嗨翻

最新新聞

1佐佐木朗希極祕特訓？26日春訓初登板

2掌握徐若熙身體狀況　葉總不擔心

3大聯盟官網：台灣最佳反攻機會被他擋下

4鄭宗哲熱身賽選保送　林家正代跑

5大谷春訓首次Live BP展示火力

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366