大谷翔平今年春訓首次Live BP展示火力　道奇教頭讚「充滿力量」

Broken bat for Shohei Ohtani during live BP ????



That "oh no" sums it up perfectly.pic.twitter.com/TnBQ732EZV — Dodgers Nation (@DodgersNation) February 23, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今（24）日在春訓中完成首次實戰打擊練習（Live BP），雖在第 3 球揮棒時不慎折斷球棒，隨後仍擊出2支安打，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他打出幾個非常強勁的擊球，能看到他面對投手實戰是件令人興奮的事。」

這場訓練中，大谷翔平對上道奇小聯盟投手克魯茲（Nicolas Cruz），進行了5 個打席、共 32 球的對決。雖然他在第 3 球揮棒時不慎折斷球棒，脫口說了句，「糟了！」，隨後仍擊出一支二壘打與一支右外野安打，展現出穩定的打擊狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大谷翔平進行實戰打擊練習（Live BP），擊出兩支安打。（圖／達志影像／美聯社）

道奇總教練羅伯斯受訪時大讚大谷的狀態很好，「不確定他打了幾個打席，但他揮棒次數不少，感覺也很好。他打出幾個非常強勁的擊球，能看到他面對投手實戰是件令人興奮的事。」

羅伯斯也進一步確認，「他應該會在下周末的春訓比賽中，以指定打擊（DH）身份正式登場，沒有任何健康上的問題。」

▲大谷翔平進行實戰打擊練習（Live BP）。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平今日還進行了一系列例行訓練，他先使用不同重量的「Plio Ball」進行投球訓練，接著在室內進行打擊練習，隨後搭乘球隊高爾夫球車前往距離約 500 公尺的 5 號場地進行 Live BP。現場聚集了約 300 名記者與球迷，當他開始訓練時，大家紛紛拿起手機記錄這一刻。

如果一切順利，大谷翔平最快可能在當地時間 2 月 28 日（台灣時間 3 月 1 日）於對戰前東家天使隊的春訓比賽中登場。這將是他自去年接受右手肘手術後首次於比賽中亮相，全球球迷都在關注他的恢復狀況與開季表現。