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從WBCQ熱潮　看台灣運動部成立

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，台北大巨蛋連日來吸引超過三萬名球迷進場觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲全台瘋世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），球迷塞爆臺北大巨蛋。這樣的場景，不禁讓人思考：台灣的運動經濟已經在發生，但我們的「運動治理」（Sports Governance），跟得上嗎？（圖／記者李毓康攝）

記者潘姿吟／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）正在臺北大巨蛋舉行，全台灣球迷的心，都與台灣隊緊密結合在一起。這場賽事代表的不只是一場棒球賽而已，而是運動產業發展的樣貌，從門票銷售、轉播權、市場行銷、運動訓練、運動科學等，展現運動經濟的力量。然而，就在全台瘋WBCQ之際，另一個運動項目卻爆發令人遺憾的爭議；高爾夫名將潘政琮選擇婉謝「黃金計畫」的補助。

這起事件，再次突顯出一個關鍵問題：台灣的「運動治理」（Sports Governance），真的跟得上這個時代嗎？在運動部即將成立之際，許多結構性問題仍待解決，而這不僅關乎選手的未來，更攸關台灣運動環境能否脫胎換骨，正式邁入產業化階段。

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▲▼12強特展總統賴清德、中職會長蔡其昌、12強英雄曾頌恩、江國豪。（圖／中職提供）

▲總統賴清德公開說明，現在行政院籌設的「運動部」，目標是「以運動壯大臺灣」。示意圖為12強特展，總統賴清德與中職會長蔡其昌、12強英雄合影。（資料照／總統府提供）

當代困境：政策框架的侷限

長期以來，台灣的體育運動發展承載著國家意識形態與國際發聲的使命，這種源於威權時代的模式始終未與世界主流接軌。當民主國家早已擺脫「體育＝國家榮譽」的單一視角，將運動視為生活文化、產業價值創造、國家與城市發展的核心要素時，反觀台灣，運動治理仍停留在「競技至上」的框架內。

而今，一場又一場在臺北大巨蛋爆滿的比賽，不斷證明運動可以是門好生意。隨著台灣經濟發展與國民生活水平提升，運動的價值早已超越競技層面，然而，在缺乏相應政策與制度支持下，要讓這股蓬勃動能轉化為永續發展的產業力量，依然道阻且長。

我國運動事務的主管機關體育署，因隸屬教育部、位階過低，無法有效協調跨部會資源，導致政策視野侷限在奪牌與學校體育，對於運動產業的理解嚴重不足。

在這樣的行政框架下，即便運動領域蘊含巨大的發展潛能，政策優先順序仍然偏向競技層面，使得運動產業的發展機會被長期忽視。這也是為什麼「運動部」的成立，成為近年的熱門話題。

是時候了！　體制困境與改革契機

運動治理（Sports Governance）的核心在於建立一個公平、透明、永續且有市場機制的運動發展環境，確保競技運動、全民運動與運動產業能夠健康發展。這不只是政府的責任，也需要運動組織、企業、運動員及公眾的共同參與。

台灣的運動發展，是否是時候正常化了？我們是否需要一個更高層級的「運動部」，來推動完整的運動政策、產業發展、人才培育與全民運動策略？

本專題將從歷史脈絡、政策困境、運動產業、全民運動發展、生態系統建構等角度，探討台灣為何需要一個獨立的運動部，以及這場變革可能帶來的影響。

▲▼ 第三屆世界12強賽事，台北大巨蛋 。（圖／記者湯興漢攝）

▲當運動經濟與文化在社群媒體上延燒，移地訓練、門票收入、轉播權、廣告贊助、周邊商品銷售、觀光消費串聯成產業鏈，各環節展現的價值，已成為強大的經濟動能。（示意圖／記者湯興漢攝）

延伸閱讀

► 台灣的「運動治理」，是時候正常化了嗎？

► 運動，曾是政治的延長線

► 為什麼，現在是成立「運動部」的關鍵時刻？

► 潘政琮「黃金計劃」事件：台灣運動治理的信任危機

關鍵字： ESG永續雲ESGSDGs運動部WBC

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