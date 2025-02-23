他穿紫金戰袍很奇怪！　諾威斯基不願當湖人球迷：只支持唐西奇

▲諾威斯基（中）、唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）驚天地被交易到湖人，替獨行俠效力長達21年的傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）接受訪問時透露，他原本認為唐西奇會終老達拉斯，如今卻看見唐西奇身披紫金戰袍，心裡感覺很奇怪，也表示未來會繼續支持唐西奇，但目前不想變成湖人球迷。

「當我看到新聞時，我人在地球的另一端。」諾威斯基對獨行俠交易唐西奇感到震驚，表示自己事前完全不知情，「當時我正在馬爾地夫和家人度假，準備去吃午餐時，手機突然響個不停，訊息炸開來。」他打開社群媒體後，才得知唐西奇被交易的消息，震驚到他無法消化，只能在X平台發了一個震驚表情符號來回應。

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「我當時和所有人一樣震驚、不敢置信，花了1個小時不斷刷社群媒體，確認這一切是真的，這真的發生了。」作為獨行俠隊史最偉大的代表球星，諾威斯基整個21年NBA生涯都效力達拉斯，他表示，「我相信唐西奇原本也想像我一樣，在小牛隊終老。」

唐西奇在洛杉磯湖人的首秀，諾威斯基親自到場觀戰，這是唐西奇親自邀請的，「我們有簡單聊了一下，他顯然對這筆交易感到失望和難過。」諾威斯基說，「他邀請我來看他的第一場比賽，我覺得我必須支持他，我和他一起打過球，一直試著當他的導師，這幾年來也盡力幫助他，他真的是個好孩子。」

諾威斯基表示，「我想支持他，支持他的家人，讓他知道我們都在這裡。但你們看到我的表情了，對吧？」，諾威斯基苦笑道，「這真的很奇怪，看見他穿上湖人球衣，感覺超奇怪，但說到底，我永遠不會變湖人球迷，但我永遠支持唐西奇。」

▲唐西奇脫下獨行俠球衣，改披湖人紫金戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

「現在他需要向前看。」儘管對交易感到錯愕，諾威斯基仍希望唐西奇能夠適應新環境，迎接新挑戰，「經過幾週的時間，我想他應該開始看到這次交易帶來的機會，他現在效力於世界上最具影響力的球隊之一，這是一個巨大的舞台，他需要接受這個現實，在湖人隊發揮自己的實力。」

談到達拉斯方面的影響，諾威斯基也對交易來的獨行俠新援戴維斯（Anthony Davis）和克里斯蒂（Max Christie）表示同情，「我有點替戴維斯和克里斯蒂感到難過，他們都是很棒的球員，也很有觀賞性。但他們也看到新聞、看到外界的反應，我只希望他們能夠在這裡感受到被歡迎，並繼續為這支球隊做出貢獻。」