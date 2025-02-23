大谷翔平牛棚最速152解禁「卡特球」　教頭點出一大進步

Obligatory Shohei Ohtani bullpen video from #Dodgers camp … my work is done here … pic.twitter.com/Ezs07VKUo8 — Mike DiGiovanna (@MikeDiGiovanna) February 22, 2025

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平23日（台灣時間）迎來春訓第三次牛棚，並投出了春訓以來最多的25球。直球球速最快達到95英里（約152.9公里）。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「這是一個很大的進步。直球、二縫線速球、卡特球，都投得很好。」

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大谷翔平這次牛棚最快球速95英里（約153公里）這是他9月動手術以來最快球速，羅伯斯提到，「這很棒，速球投出來是一大進展，他也增加投球量，對翔平來說，是充滿希望的一天。」

此外，大谷翔平也解禁「卡特球」，在連續投出兩顆二縫線速球後，他對捕手史密斯（Will Snith）問道：「最後一顆比較好嗎？」（「Last one is better?」），展現出他對控球細節的高度重視。

這次牛棚也吸引了道奇總教練羅伯斯、道奇隊棒球運營總裁弗里德曼（Andrew Friedman）等球隊高層聚集。隊友山本由伸透過防護網關注他的投球。此外，由於適逢週末，現場吸引了超過300名球迷前來觀看。

目前球隊沒有計畫讓大谷翔平在2、3月的春訓熱身賽中登板，預計要到5月左右才會正式回歸投手身份。羅伯斯表示，他計畫讓大谷翔平於2月底的春訓比賽中，以打者身份首次出場，並將逐步加快比賽節奏，為正式回歸做好準備。