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起亞虎「S級女神」來了！李雅英推薦台灣便當好吃

▲▼崔維斯、李雅英、全恩菲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲崔維斯、李雅英、全恩菲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

經典賽資格賽在台北大巨蛋熱烈開打，今年的啦啦隊陣容更加豪華，不僅有台灣的CT AMAZE 24位成員，還有來自南韓的Classic Star，其中包括邊荷律、李雅英等 13位韓籍啦啦隊成員，讓整體應援陣容更具規模。22日，悍將「全民表妹」李雅英與起亞虎「S級女神」同臺亮相，成為場上焦點。

悍將應援團長崔維斯 表示：「這次能為中華隊加油感到非常榮幸，特別的是加入了韓籍啦啦隊成員。之所以邀請她們來，是因為韓國隊希望在經典賽復仇，因此我們決定在資格賽階段，攜手韓國與台灣的知名啦啦隊成員，共同為中華隊加油。」

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李雅英坦言，能夠參與這場國際級賽事並為球隊應援，是一件非常榮幸的事。而全恩菲則透露：「粉絲們都非常可愛也很熱情。」兩人在正式登場應援前，與球迷進行互動遊戲，展現親和力，炒熱現場氣氛。

今年有不少韓籍啦啦隊加入，擁有高人氣的「學姊」李雅英 已經熟悉台灣的美食文化，並希望將這些美食推薦給其他韓籍啦啦隊成員。她表示：「最近因為行程緊湊，沒有太多時間逛夜市，但我特別喜歡台灣的家常菜，而且台灣球場提供的便當真的很好吃，所以我也推薦給其他啦啦隊成員。」

關鍵字： 啦啦隊中華隊經典賽應援美食

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