尼加拉瓜20局失2分　投教戰玉飛親自配球曝光「關鍵軍師」

▲尼加拉瓜隊投手教練戰玉飛。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

尼加拉瓜隊在 經典賽資格賽連續兩天僅讓對手得 1分，合計20局失2分，投手群的穩定表現功不可沒。尼加拉瓜投手教練、前中職洋投戰玉飛 賽後受訪時表示，球隊的配球策略發揮了關鍵作用，成功壓制西班牙打線，最終幫助球隊以 2比1 奪勝。

本場比賽尼加拉瓜隊派出伯頓（Kenword Burton） 先發對西班牙，投 4.1局，被擊出1轟，失1分。之後前中職悍將隊洋投接替登板，投2.1局，飆2次三振，僅1次保送，無失分，穩住戰局。克勞佛（Leo Crawford） 投 0.2局，歐潘多（Angel Obando） 投 1局，無失分。最後由 岡薩雷茲（Yeris Gonzalez） 後援 1.2局，沒有被敲出任何安打，送出1次三振、1次保送，完美封鎖西班牙打線。

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尼加拉瓜的投手調度成功壓制對手，戰玉飛透露，球隊事前進行了詳細的情蒐：「我們隊上有一位美國職棒的球探，給了我們非常大的幫助。昨天我們特別觀看了西班牙隊的比賽，發現他們的打者揮棒相當積極，因此今天的比賽我們選擇派出 一名年輕的先發投手，由我負責配球，透過內角、外角交錯運用來引誘對方出棒，結果確實收到很好的效果。」

戰玉飛也肯定了西班牙隊的表現：「他們的投手其實也投得很好，今天兩邊的打線都受到壓制，西班牙敲出6支安打，而我們僅比他們多出那關鍵的一支再見安打。」他進一步表示，西班牙陣中有許多經驗豐富的選手，整體實力強勁，是尼加拉瓜隊 一直想要擊敗的對手。

尼加拉瓜隊成功擊敗西班牙後，將在23日晚間迎戰中華隊，此戰將成為晉級正賽的重要關鍵。