運動雲

>

莎菈造訪大巨蛋！享受台灣生活　還和選手學了「垃圾話」

▲▼ 中信兄弟打擊教練莎菈 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟打擊教練莎菈 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟打擊教練莎菈今日首度造訪台北大巨蛋，準備觀戰中華隊對戰南非之戰。她分享了自己在台灣的文化體驗，笑說和選手們學了一些「垃圾話」。

這是莎菈首次造訪大巨蛋，還沒進場就被許多球迷認出來，「進來之後，也有許多球迷和我打招呼，台灣球迷真的很熱情，對我來說是相當特別的經驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

莎菈進一步指出，「（台灣）這裡是我執教第10還是第11個國家，也是第21個旅遊國家，我很樂於擁抱不同國家的文化，也很喜歡體驗當地的環境。」日前，球團也特別準備臭豆府讓她嘗試。

不僅如此，莎菈笑說，有和自家選手學了一些垃圾話，藉此融入當地環境，「如果打者打出去球看起來很紮實，結果只落在警戒區牆前，就會跟他們說『鳥仔力』，意思就是你的力量不夠，像鳥一樣的力量。」

針對昨晚中華對西班牙之戰，莎菈透過精華片段關注賽事。她指出西班牙棒球近年有飛躍性地成長，這次比賽便是最好的展現。今晚她特別前來為中信兄弟選手宋晟睿、高宇杰、呂彥青等選手，以及打擊教練彭政閔、陳江和加油。

至於資格賽導入大聯盟計時規則，不只是投手，捕手、打者同樣都有規定。事實上，中職也有相關規定，只是秒數上比大聯盟所規定的長。莎菈分享她的過往經驗，「最好解決方法，球與球之間想辦法盡快調整，調整不好就趕快喊暫停出來。」

事實上，除了關心中華隊的自家選手，莎菈和西班牙隊昆澤（Chris Kwitzer）、恩卡納西昂（Wander Encarnación）都是舊識，另外南非隊拜耶斯（Christien Beyers）也有私交。

她表示，對南非這支球隊沒有太多時間可以深入了解，「他們是由老將和年輕選手組成的球隊，其實還算是滿有天份的球隊，特別是能在WBC這種高張力賽事中與尼加拉瓜戰到延長賽，顯示本次資格賽各隊實力相當接近。」

關鍵字： 棒球中信兄弟台北大巨蛋打擊教練台灣文化WBC資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

快訊／連兩天延長賽再見安打！2比1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝

快訊／連兩天延長賽再見安打！2比1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝

台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

巨大卡比獸出沒桃園！ 「好玩又好看」創無限活力

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

快訊／連兩天延長賽再見安打！2比1力克西班牙　尼加拉瓜2連勝

台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

2中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

3快訊／連兩天延長賽再見安打　尼加拉瓜2連勝

4台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙

5日媒：台灣若再敗給南非恐迎震撼結局

最新新聞

1尼加拉瓜20局失2分　戰玉飛曝軍師

2莎菈跟選手學垃圾話！打不遠喊鳥仔力

3巴特勒畫戰術締勇士隊史最快紀錄

4尼加拉瓜英雄：今晚再看中華隊

5直接公布對戰先發投手人選

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366