莎菈造訪大巨蛋！享受台灣生活　還和選手學了「垃圾話」

▲中信兄弟打擊教練莎菈 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟打擊教練莎菈今日首度造訪台北大巨蛋，準備觀戰中華隊對戰南非之戰。她分享了自己在台灣的文化體驗，笑說和選手們學了一些「垃圾話」。

這是莎菈首次造訪大巨蛋，還沒進場就被許多球迷認出來，「進來之後，也有許多球迷和我打招呼，台灣球迷真的很熱情，對我來說是相當特別的經驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

莎菈進一步指出，「（台灣）這裡是我執教第10還是第11個國家，也是第21個旅遊國家，我很樂於擁抱不同國家的文化，也很喜歡體驗當地的環境。」日前，球團也特別準備臭豆府讓她嘗試。

不僅如此，莎菈笑說，有和自家選手學了一些垃圾話，藉此融入當地環境，「如果打者打出去球看起來很紮實，結果只落在警戒區牆前，就會跟他們說『鳥仔力』，意思就是你的力量不夠，像鳥一樣的力量。」

針對昨晚中華對西班牙之戰，莎菈透過精華片段關注賽事。她指出西班牙棒球近年有飛躍性地成長，這次比賽便是最好的展現。今晚她特別前來為中信兄弟選手宋晟睿、高宇杰、呂彥青等選手，以及打擊教練彭政閔、陳江和加油。

至於資格賽導入大聯盟計時規則，不只是投手，捕手、打者同樣都有規定。事實上，中職也有相關規定，只是秒數上比大聯盟所規定的長。莎菈分享她的過往經驗，「最好解決方法，球與球之間想辦法盡快調整，調整不好就趕快喊暫停出來。」

事實上，除了關心中華隊的自家選手，莎菈和西班牙隊昆澤（Chris Kwitzer）、恩卡納西昂（Wander Encarnación）都是舊識，另外南非隊拜耶斯（Christien Beyers）也有私交。

她表示，對南非這支球隊沒有太多時間可以深入了解，「他們是由老將和年輕選手組成的球隊，其實還算是滿有天份的球隊，特別是能在WBC這種高張力賽事中與尼加拉瓜戰到延長賽，顯示本次資格賽各隊實力相當接近。」