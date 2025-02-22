中華隊慘敗西班牙後的晉級之路：連勝仍有望搶第一

▲ 中華隊晉級之路：必勝南非、尼加拉瓜才有望。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽資格賽A組賽事進行到第二天，戰況更趨明朗。尼加拉瓜隊展現強勢實力，連拿兩勝暫居分組第一。他們首日在10局激戰中以2:1擊敗南非，今日同樣以2:1力克西班牙，保持不敗。

西班牙隊雖在首戰以12:5大勝中華隊，但今日不敵尼加拉瓜，戰績改寫為一勝一敗。南非隊目前一敗，中華隊也在首戰吞敗，兩隊將於今晚19:00展開對決。

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在世界棒球經典賽資格賽A組賽事中，中華隊晉級仍有希望。以下是晉級可能性分析：

最好狀況：直接晉級

若中華隊能連續擊敗南非和尼加拉瓜，再加上西班牙輸給南非，中華隊將與尼加拉瓜同為2勝1敗。此時，中華隊將因對戰勝出而直接取得第一名，確保晉級資格。

次佳狀況：三隊競爭

如果中華隊拿下兩連勝，但西班牙擊敗南非，將形成中華、西班牙、尼加拉瓜三隊2勝1敗的局面。此時晉級排序將依據三隊交手時的失分率決定。在這種情況下，中華隊至少能確保打進25日的第二、三名排名戰。

中華隊晉級關鍵：

必須連勝南非、尼加拉瓜

西班牙對南非之戰結果將影響出線形勢

若進入三隊互咬，失分率將成為關鍵指標

▲尼加拉瓜2連勝。（圖／中華棒協提供）

