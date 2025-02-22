21歲未來巨星溫班亞瑪血栓報銷　美醫學專家懷疑與新冠疫苗有關

▲馬刺「法國怪物」溫班亞瑪爆出血栓，賽季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

年僅21歲的馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因右肩深層靜脈血栓（DVT）賽季報銷，消息震驚NBA，來自邁阿密的運動醫學專家莫爾斯（Jesse Morse）在社群媒體上暗示，這位未來巨星的血栓問題可能與COVID-19疫苗有關，引發熱議。

莫爾斯表示，「我們收到關於COVID疫苗的資訊越多，情況就變得越糟。」他提到耶魯大學即將發布一項研究，內容涉及COVID疫苗對免疫系統的影響，並聲稱這份研究的結果「非常可怕」，甚至強調「這是一個重大警訊」。

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▲溫班亞瑪出現血栓問題，美國醫學專家懷疑與新冠疫苗有關。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪的情況也讓人聯想到熱火傳奇波許（Chris Bosh），他在職業生涯後期反覆受到血栓問題困擾，最終不得不提前退役。然而，莫爾斯指出，兩人的情況不同，並強調應該進一步探討血栓的真正成因，COVID疫苗可能是其中的變數之一。他強調，「這與政治無關，而是純粹從醫學角度出發。」

對於這樣的說法，醫學界和體育圈目前尚未給出官方回應，但溫班亞瑪的傷勢已讓馬刺隊和球迷憂心不已。根據球隊消息，馬刺對他的康復持樂觀態度，希望他能夠在2025-26賽季前完全恢復。

溫班亞瑪本賽季表現驚人，場均能貢獻24.3分、11.0籃板、3.7助攻與3.8阻攻，他在攻防兩端的影響力讓球隊將他視為未來核心，他爆出血栓問題不僅影響馬刺的重建計劃，也讓外界對他的長期健康狀況感到擔憂。

▲溫班亞瑪賽季報銷。（圖／達志影像／美聯社）