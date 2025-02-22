獨行俠影片竟將唐西奇「打碼」　德佬談到湖人主場陪他：很奇怪

I don’t even have words for this…



They censored him like South Park censored a character



Just don’t use these clips if you want to erase him from Mavs history



When you want to focus on the basketball, the organization does some weird stuff like this https://t.co/EuzQAei0OA pic.twitter.com/8T915naMFh — Mavs Film Room ???????? (@MavsFilmRoom) February 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠近日在官方社群媒體發布宣傳影片，卻刻意用隊徽「遮掉」前當家頭牌唐西奇（Luka Doncic），再次在達拉斯球迷的傷口上撒鹽，有人怒噴，「如果想抹去他的存在，乾脆不要用這些片段。」達拉斯傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）透露，唐西奇被交易後很沮喪，他之前到湖人主場觀戰是想陪伴小老弟。

Dirk on his text exchange with Luka Doncic following the trade:



"He invited me to come out to his first game in LA... He was pretty down & disappointed on how it went down, so I wanted to be there for him."



"But you guys saw my face...it was weird." pic.twitter.com/MGEUkI9fXH — Michelle Montaine (@michmontaine) February 22, 2025

這段由音樂人 Six 3 配樂的影片中，一名球員的身影被獨行俠隊徽遮住，球迷發現被「打碼」的人是前達拉斯「基石」唐西奇，一個擁有1.8萬人追蹤的X帳號《Mavs Film Room》憤怒表示，「我已經無話可說了……他們像《南方公園》審查角色一樣遮掉了他。如果想抹去他的存在，乾脆不要使用這些片段。」

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▲唐西奇對自己無預警被交易到湖人感到沮喪。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠高層不僅無預警交易送走唐西奇，總管哈里森（Nico Harrison）公開質疑唐西奇的防守與帶隊奪冠能力，老闆杜蒙特（Patrick Dumont）更暗指這位金童不夠努力，「如果你沒有這種精神，那就行不通，你就不應該成為獨行俠的一部分。」

達拉斯球迷群情激憤，不僅發起抗議活動，更有人呼籲新任老闆杜蒙特轉手出售球隊。而這支影片的發布，無疑再度加深球迷對管理層的不滿。

獨行俠傳奇諾威茨基近日受訪的內容，讓獨行俠迷感到更加心碎，「德佬」透露在交易後，唐西奇邀請他去觀看自己在湖人的首秀，「他對這筆交易的過程感到沮喪與失望，所以我想要陪伴他。」「德佬」也坦言，自己當天在場邊的表情已經說明了一切，「那真的很奇怪。」

▲獨行俠將唐西奇交易到湖人，高層還不斷對他冷嘲熱諷，讓達拉斯球迷憤怒至極。（圖／達志影像／美聯社）