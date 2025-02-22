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獨行俠影片竟將唐西奇「打碼」　德佬談到湖人主場陪他：很奇怪

記者游郁香／綜合報導

獨行俠近日在官方社群媒體發布宣傳影片，卻刻意用隊徽「遮掉」前當家頭牌唐西奇（Luka Doncic），再次在達拉斯球迷的傷口上撒鹽，有人怒噴，「如果想抹去他的存在，乾脆不要用這些片段。」達拉斯傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）透露，唐西奇被交易後很沮喪，他之前到湖人主場觀戰是想陪伴小老弟。

這段由音樂人 Six 3 配樂的影片中，一名球員的身影被獨行俠隊徽遮住，球迷發現被「打碼」的人是前達拉斯「基石」唐西奇，一個擁有1.8萬人追蹤的X帳號《Mavs Film Room》憤怒表示，「我已經無話可說了……他們像《南方公園》審查角色一樣遮掉了他。如果想抹去他的存在，乾脆不要使用這些片段。」

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▲▼唐西奇湖人首秀小試身手，拿下14分、5籃板和4助攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇對自己無預警被交易到湖人感到沮喪。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠高層不僅無預警交易送走唐西奇，總管哈里森（Nico Harrison）公開質疑唐西奇的防守與帶隊奪冠能力，老闆杜蒙特（Patrick Dumont）更暗指這位金童不夠努力，「如果你沒有這種精神，那就行不通，你就不應該成為獨行俠的一部分。」

達拉斯球迷群情激憤，不僅發起抗議活動，更有人呼籲新任老闆杜蒙特轉手出售球隊。而這支影片的發布，無疑再度加深球迷對管理層的不滿。

獨行俠傳奇諾威茨基近日受訪的內容，讓獨行俠迷感到更加心碎，「德佬」透露在交易後，唐西奇邀請他去觀看自己在湖人的首秀，「他對這筆交易的過程感到沮喪與失望，所以我想要陪伴他。」「德佬」也坦言，自己當天在場邊的表情已經說明了一切，「那真的很奇怪。」

▲湖人唐西奇、里夫斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠將唐西奇交易到湖人，高層還不斷對他冷嘲熱諷，讓達拉斯球迷憤怒至極。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人獨行俠唐西奇Luka Doncic諾威斯基

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