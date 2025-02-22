台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙　WBC資格賽國籍認定寬鬆

▲西班牙在WBC資格賽首戰大勝中華隊，他們全隊僅1人出生於西班牙。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰5比12慘輸上屆歐錦賽冠軍西班牙，不過這支西班牙隊更像另一支「中南美洲代表隊」，全隊僅投手巴布亞（Jorge Balboa）出生於西班牙，會出現如此的現象，與經典賽的國籍認定採血緣制，較其他國際賽事寬鬆有關。

西班牙隊此次陣容以拉美球員為主，隊內內野手希梅尼茲（Daniel Jimenez）透露，這支球隊僅有1名球員真正出生於西班牙，他是首戰並未登場的投手巴布亞，其餘10名球員來自多明尼加、9人來自委內瑞拉、6人來自古巴，美國、哥倫比亞及西班牙則各1人，更像是「中南美洲代表隊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊慘敗給西班牙隊，在WBC資格賽首戰出師不利。（圖／記者李毓康攝）

國籍認定寬鬆可算是經典賽的一大特色，採用血緣制，父母之一擁有該國國籍，球員在該國出生或擁有永久居留權，就可以代表該國出賽。

這種彈性的國籍認定制度，讓許多國家能夠招募更具競爭力的陣容，提升比賽的觀賞性。然而，也導致某些球隊與其「國名」有所出入，例如西班牙隊主要由拉美球員組成，這種現象在WBC中屢見不鮮。

以下是本屆資格賽的競賽規則，球員在符合以下條件之一時，可代表該國家隊參賽：

(A) 該球員曾入選該國家隊的最終名單，並參加過世界棒球經典賽（WBC）資格賽或正式賽事的任何一輪比賽

(B) 該球員擁有該國家或地區的公民身分，並持有有效護照（該護照必須在資格賽開賽前至少三個月內有效）

(C) 該球員目前為該國家或地區的合法永久居民，並能提供世界棒球經典賽公司（WBCI）認可的相關證明文件

(D) 該球員出生於該國家或地區，並能提供出生證明或等同文件作為證明

(E) 該球員至少有一名父母是該國家或地區的公民（若已去世，亦須提供護照或其他足以證明公民身分的文件）

(F) 該球員至少有一名父母出生於該國家或地區，並能提供出生證明或等同文件作為證明

(G) 該球員能提供足夠證據，證明依據該國家或地區的法律規定，他若申請該國國籍或護照，將能夠獲得公民身分（但不得涉及該國家要求球員放棄現有國籍的條件）