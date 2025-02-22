運動雲

>

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，投手教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊WBC資格賽首戰投手群被打爆，最終以5比12慘輸給西班牙。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰出師不利，投手群遭西班牙打線狂轟猛炸，以5比12敗給西班牙，日本棒球作家阿佐智以「大爆冷」來形容這場比賽的結果，他分析現在晉級情勢對台灣很不利，若中華隊接下來2場無法全勝，甚至不慎敗給南非，恐將面臨無法晉級到正賽的「震撼結局」。

WBC資格賽昨（22）日在台北大巨蛋開打，日本媒體指出，去年世界12強賽擊敗日本奪冠的「世界冠軍」中華隊，被普遍看好能以3連勝姿態輕鬆晉級經典賽正賽，未料對手西班牙的實力遠超預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西班牙隊此次陣容以拉美球員為主，隊內內野手希梅尼茲（Daniel Jimenez）透露，這支球隊僅有1名球員真正出生於西班牙，其餘成員多來自委內瑞拉、多明尼加和古巴，擁有雙重國籍，因此更像是「中南美洲代表隊」。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

在賽前的打擊練習中，西班牙隊就展現驚人長打能力，擁有強大的力量，許多打者即使只在冬季聯盟效力，但阿佐智認為，長打實力已足以與日本職棒級別的打者相提並論。比賽開始後，西班牙隊果然火力全開，第1局與第3局各攻下2分，之後在第5局趁台灣投手群控球不穩，透過連續保送與適時安打再灌進6分，一舉奠定勝基。

阿佐智直言，現在晉級情勢對中華隊很不利，西班牙若在下一場比賽擊敗南非，極有可能以小組第1晉級。另一方面，中華隊接下來將對決南非與尼加拉瓜，若無法全勝，甚至不慎敗給南非，恐面臨無法晉級正賽的命運，這對於去年剛在世界12強賽奪冠的台灣而言，將是「巨大的衝擊」。

「這場爆冷賽果無疑讓台灣陷入險境，接下來的比賽將決定他們能否成功晉級2026年WBC正賽。面對強敵來勢洶洶，台灣隊必須迅速調整戰術與投手調度，否則恐怕會遭遇更加嚴峻的挑戰。」

關鍵字： WBC資格賽中華隊世界棒球經典賽資格賽CT西班牙

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

中華隊慘敗「大巨蛋如圖書館」　西班牙球員聲音比3萬觀眾大聲

中華隊慘敗「大巨蛋如圖書館」　西班牙球員聲音比3萬觀眾大聲

我每天睡前只有2次機會^^射拖鞋精準關燈！

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

2中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

3中華投手崩盤　37年對西班牙首敗

4陳傑憲敲2長打仍不滿：身體不夠自然

5西班牙教頭：台灣是非常可敬的對手

最新新聞

1台灣敗給僅1人「純本土」的西班牙

2對西班牙1局　陳宇宏：還沒結束

3大谷熱身賽沒亮相　道奇教頭透露

4西班牙捕手棒打中職救援王　張育成、林維恩亮點

5捷克隊暖安慰台灣：重點不是如何開始

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366