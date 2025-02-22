台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」

▲中華隊WBC資格賽首戰投手群被打爆，最終以5比12慘輸給西班牙。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰出師不利，投手群遭西班牙打線狂轟猛炸，以5比12敗給西班牙，日本棒球作家阿佐智以「大爆冷」來形容這場比賽的結果，他分析現在晉級情勢對台灣很不利，若中華隊接下來2場無法全勝，甚至不慎敗給南非，恐將面臨無法晉級到正賽的「震撼結局」。

WBC資格賽昨（22）日在台北大巨蛋開打，日本媒體指出，去年世界12強賽擊敗日本奪冠的「世界冠軍」中華隊，被普遍看好能以3連勝姿態輕鬆晉級經典賽正賽，未料對手西班牙的實力遠超預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西班牙隊此次陣容以拉美球員為主，隊內內野手希梅尼茲（Daniel Jimenez）透露，這支球隊僅有1名球員真正出生於西班牙，其餘成員多來自委內瑞拉、多明尼加和古巴，擁有雙重國籍，因此更像是「中南美洲代表隊」。

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

在賽前的打擊練習中，西班牙隊就展現驚人長打能力，擁有強大的力量，許多打者即使只在冬季聯盟效力，但阿佐智認為，長打實力已足以與日本職棒級別的打者相提並論。比賽開始後，西班牙隊果然火力全開，第1局與第3局各攻下2分，之後在第5局趁台灣投手群控球不穩，透過連續保送與適時安打再灌進6分，一舉奠定勝基。

阿佐智直言，現在晉級情勢對中華隊很不利，西班牙若在下一場比賽擊敗南非，極有可能以小組第1晉級。另一方面，中華隊接下來將對決南非與尼加拉瓜，若無法全勝，甚至不慎敗給南非，恐面臨無法晉級正賽的命運，這對於去年剛在世界12強賽奪冠的台灣而言，將是「巨大的衝擊」。

「這場爆冷賽果無疑讓台灣陷入險境，接下來的比賽將決定他們能否成功晉級2026年WBC正賽。面對強敵來勢洶洶，台灣隊必須迅速調整戰術與投手調度，否則恐怕會遭遇更加嚴峻的挑戰。」