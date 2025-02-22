運動雲

>

佐佐木朗希突宣布結婚！大谷反應曝光　教頭傻眼：他有女朋友？

▲▼ 佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希21日宣布結婚喜訊 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

新加盟洛杉磯道奇隊的日本新生代巨投佐佐木朗希22日宣布結婚喜訊；全隊上下都是到消息曝光之後才知道，總教練羅伯茲驚訝問：「什麼？他有女朋友？」

佐佐木朗希今天在社群媒體貼出一張照片，照片裡有兩頂道奇隊LA字樣的帽子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文寫到：「感謝大家一直以來的支持，日前，我與一位普通女性登記結婚了。這是我在人生與職業生涯上的全新起點，內心充滿期待與不安，但我們夫妻將攜手努力，希望大家能夠溫暖地守護與支持我們。」

道奇隊正在亞利桑那州的春訓基地備戰新球季，「洛杉磯時報」報導，佐佐木朗希的喜訊來得毫無預警，就連總教練羅伯茲（Dave Roberts）在例行接受媒體採訪時，似乎一無所知，語氣驚訝反問：「朗希？」

羅伯茲還說：「什麼？我不知道他有女朋友。」

「洛杉磯時報」形容，佐佐木朗希宣布喜訊的方式，與去年大谷翔平在春訓宣布結婚一樣，事前毫無徵兆，為春訓基地製造一個大驚喜。佐佐木是在每天例行訓練開始之前，在社群媒體Instagram上貼文。

報導指出，甚至連日本隊友、曾共同效力日本國家隊的大谷翔平、山本由伸事前都不知道。佐佐木朗希接受媒體訪問的時候說，大谷與山本「他們很驚訝，一開始他們還不相信」。

關鍵字： 佐佐木朗希道奇結婚大聯盟MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

中華隊5比12慘敗西班牙　韓媒直呼爆冷：足球強國也擅長棒球嗎

曾豪駒談投手「配球需更大膽」　鬆口徐若熙身體不適

曾豪駒談投手「配球需更大膽」　鬆口徐若熙身體不適

中華隊慘敗「大巨蛋如圖書館」　西班牙球員聲音比3萬觀眾大聲

中華隊慘敗「大巨蛋如圖書館」　西班牙球員聲音比3萬觀眾大聲

記取這一敗！中華隊收拾心情明戰南非　曾總賽後透露先發

記取這一敗！中華隊收拾心情明戰南非　曾總賽後透露先發

【我想出去玩嘛】調皮汪曾「開家門遛狗」　打不開紗窗面露哀怨臉XD

熱門新聞

中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

中華隊投手群崩盤　慘吞37年歷史對戰西班牙首敗

陳傑憲：西班牙比情蒐更強　盼年輕球員化挫折為動力

「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

曾豪駒扛輸球責任：結果在我身上　配球思維再檢討

張育成開轟無用！中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

2中華投手崩盤　37年對西班牙首敗

3西班牙教頭：台灣是非常可敬的對手

4曾豪駒扛輸球責任　配球思維再檢討

5中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

最新新聞

1慘輸也挺　球迷「愛罵又愛看」科學根據曝

2西班牙擊垮中華　史上最偉大勝利

3慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

4佐佐木朗希宣布結婚！　教頭：他有女友？

5中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366