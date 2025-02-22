中華隊慘敗「大巨蛋如圖書館」　西班牙球員聲音比3萬觀眾大聲

▲中華隊球迷進場加油。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

2025WBCQ經典賽預選賽首場比賽，中華隊5:12不敵西班牙，MLB專欄記者透露比賽當時的大巨蛋情況「安靜到可以聽到西班牙球員的聲音。」

21日首場比賽，大巨蛋湧入了35325名球迷，他們對於3個月前才奪下12強冠軍的中華隊充滿信心。未料，西班牙隊在6局上半就以12:2大幅領先，讓中華隊一度面臨被扣倒的危機。MLB專欄記者Michael Clair當時發文：「西班牙在6局就領先10分，中華隊若未能得分，就會直接結束比賽。」

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▲MLB專欄記者Michael Clair形容大巨蛋安靜到能聽到西班牙球員的聲音。（圖／翻攝X／@michaelsclair）

Clair形容，當時的大巨蛋安靜到可以聽見西班牙球員的聲音，甚至比現場球迷還大聲。幸運的是，在6局下半，中華隊靠著隊長陳傑憲的長打上壘，並利用西班牙的暴投得分，吳念庭也建功，讓中華隊避免了被扣倒的尷尬。

專門報導經典賽的記者Shawn Spradling形容比賽「大爆冷」，在台北大巨蛋的主場觀眾都驚呆了，他甚至直言自己原本以為比數會反過來。

古巴記者Francys Romero則表示，「西班牙取得隊史最重要的勝利之一，擊敗新科12強冠軍中華隊，他們現在距離晉級2026年資格賽只差一步，有望相隔13年重返正賽。」