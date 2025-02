中華隊慘敗「大巨蛋如圖書館」　西班牙球員聲音比3萬觀眾大聲

▲中華隊球迷進場加油。(圖/記者李毓康攝)

記者葉國吏/綜合報導

2025WBCQ經典賽預選賽首場比賽,中華隊5:12不敵西班牙,MLB專欄記者透露比賽當時的大巨蛋情況「安靜到可以聽到西班牙球員的聲音。」

21日首場比賽,大巨蛋湧入了35325名球迷,他們對於3個月前才奪下12強冠軍的中華隊充滿信心。未料,西班牙隊在6局上半就以12:2大幅領先,讓中華隊一度面臨被扣倒的危機。MLB專欄記者Michael Clair當時發文:「西班牙在6局就領先10分,中華隊若未能得分,就會直接結束比賽。」

▲MLB專欄記者Michael Clair形容大巨蛋安靜到能聽到西班牙球員的聲音。(圖/翻攝X/@michaelsclair)

Clair形容,當時的大巨蛋安靜到可以聽見西班牙球員的聲音,甚至比現場球迷還大聲。幸運的是,在6局下半,中華隊靠著隊長陳傑憲的長打上壘,並利用西班牙的暴投得分,吳念庭也建功,讓中華隊避免了被扣倒的尷尬。

專門報導經典賽的記者Shawn Spradling形容比賽「大爆冷」,在台北大巨蛋的主場觀眾都驚呆了,他甚至直言自己原本以為比數會反過來。

古巴記者Francys Romero則表示,「西班牙取得隊史最重要的勝利之一,擊敗新科12強冠軍中華隊,他們現在距離晉級2026年資格賽只差一步,有望相隔13年重返正賽。」

Oh my god. Gabriel Lino with a two-run blast to left field and Spain is up 12-2 in the 6th. If Chinese Taipei can't score a few runs soon, we are on pace for a mercy rule ending in the 7th inning.



The Taipei Dome is so SILENT you can pick up the Spanish dugout more than fans.