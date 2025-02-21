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世壯運帶動銀髮族運動風氣　71歲曾瑞香是台灣首位女跆拳道選手

▲▼教育部體育署長鄭世忠前往三民跆拳道館訪視參加世壯運跆拳道品勢隊；鄭世忠與世壯運65歲級組品勢隊曾瑞香女士（中）等學員對談 。（圖／體育署提供）

▲體育署長鄭世忠與世壯運65歲級組品勢隊曾瑞香女士（中）等學員對談 。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

為了瞭解基層社區運動現況，以利全民運動署成立後得以適切提供輔導協助，並為臺灣參加2025雙北世界壯年運動會的選手們打氣，教育部體育署長鄭世忠今（21）日特別前往三民跆拳道館訪視，為參加世壯運選手集氣加油，更希望透過實地接觸社區俱樂部或地方社團方式，更進一步了解社區運動推展的需求及問題。

行政院長卓榮泰日前公開宣示，「未來，運動部不僅聚焦於明星運動項目，更會均衡發展所有運動項目、運動產業，促進全民運動的目標，讓國際友人對臺灣的運動成績刮目相看」。依據運動部組織法第五條下設全民運動署，將持續推展全民運動，體育署也積極搜集各方意見。

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體育署長鄭世忠今日前往三民跆拳道館訪視參加世壯運65歲組品勢隊，三民跆拳道的學員年齡廣泛，平時由韓國籍金四玉教練指導，學員來自四面八方，其中許多成員從小就是跆拳道選手，經歷過亞錦賽及世錦賽等國際級賽事歷練，而後成為教練甚至曾經擔任全國中等學校運動會裁判長。

▲▼教育部體育署長鄭世忠前往三民跆拳道館訪視參加世壯運跆拳道品勢隊；鄭世忠與世壯運65歲級組品勢隊曾瑞香女士（中）等學員對談 。（圖／體育署提供）

▲體育署長鄭世忠前往三民跆拳道館訪視參加世壯運跆拳道品勢隊。（圖／體育署提供）

例如現年71歲的曾瑞香女士，是我國第1位女性跆拳道選手，曾於2007世錦賽奪得金牌，成績卓越，之後培育基層跆拳道選手並擔任國內綜合性賽會裁判長，培養多位跆拳道選手，另外成員也有仍持續帶隊的教練、執法的裁判，可謂是跆拳道品勢培育的搖籃。本次多位成員報名世壯運即是為了圓夢，再次體驗出征國際賽事的挑戰，並期待爭取最高榮譽，將金牌留在臺灣。

鄭世忠表示，世壯運是推動基層運動及社區運動的良好契機，成員自主訓練，除了能強化社區連結並維持身心健康，未來運動部下設全民運動署將負責建立社區俱樂部的運行機制，並會針對銀髮族、平日辛勤工作的上班族等不同族群規劃不同的推動策略，期望可以增加運動參與機會，並請同仁要將教練、選手們的建議納入全民運動署推動策略。

▲▼教育部體育署長鄭世忠前往三民跆拳道館訪視參加世壯運跆拳道品勢隊；鄭世忠與世壯運65歲級組品勢隊曾瑞香女士（中）等學員對談 。（圖／體育署提供）

▲三民跆拳道館學員。（圖／體育署提供）

最後鄭世忠致贈世壯運紀念品及運動飲料予教練、選手們，並勉勵大家能在世壯運呈現最好的表現，榮獲佳績。

世界壯年運動會以「終身運動」及「全民運動」為理念，提供壯年運動愛好者參加國際賽會的機會。體育署也希望透過這個契機，引領社區運動的風潮，並且在運動部成立後延續這波運動浪潮，輔導推動社區俱樂部發展，進而帶動運動產業。

關鍵字： 世壯運體育署

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