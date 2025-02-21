世壯運帶動銀髮族運動風氣　71歲曾瑞香是台灣首位女跆拳道選手

▲體育署長鄭世忠與世壯運65歲級組品勢隊曾瑞香女士（中）等學員對談 。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

為了瞭解基層社區運動現況，以利全民運動署成立後得以適切提供輔導協助，並為臺灣參加2025雙北世界壯年運動會的選手們打氣，教育部體育署長鄭世忠今（21）日特別前往三民跆拳道館訪視，為參加世壯運選手集氣加油，更希望透過實地接觸社區俱樂部或地方社團方式，更進一步了解社區運動推展的需求及問題。

行政院長卓榮泰日前公開宣示，「未來，運動部不僅聚焦於明星運動項目，更會均衡發展所有運動項目、運動產業，促進全民運動的目標，讓國際友人對臺灣的運動成績刮目相看」。依據運動部組織法第五條下設全民運動署，將持續推展全民運動，體育署也積極搜集各方意見。

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體育署長鄭世忠今日前往三民跆拳道館訪視參加世壯運65歲組品勢隊，三民跆拳道的學員年齡廣泛，平時由韓國籍金四玉教練指導，學員來自四面八方，其中許多成員從小就是跆拳道選手，經歷過亞錦賽及世錦賽等國際級賽事歷練，而後成為教練甚至曾經擔任全國中等學校運動會裁判長。

▲體育署長鄭世忠前往三民跆拳道館訪視參加世壯運跆拳道品勢隊。（圖／體育署提供）

例如現年71歲的曾瑞香女士，是我國第1位女性跆拳道選手，曾於2007世錦賽奪得金牌，成績卓越，之後培育基層跆拳道選手並擔任國內綜合性賽會裁判長，培養多位跆拳道選手，另外成員也有仍持續帶隊的教練、執法的裁判，可謂是跆拳道品勢培育的搖籃。本次多位成員報名世壯運即是為了圓夢，再次體驗出征國際賽事的挑戰，並期待爭取最高榮譽，將金牌留在臺灣。

鄭世忠表示，世壯運是推動基層運動及社區運動的良好契機，成員自主訓練，除了能強化社區連結並維持身心健康，未來運動部下設全民運動署將負責建立社區俱樂部的運行機制，並會針對銀髮族、平日辛勤工作的上班族等不同族群規劃不同的推動策略，期望可以增加運動參與機會，並請同仁要將教練、選手們的建議納入全民運動署推動策略。

▲三民跆拳道館學員。（圖／體育署提供）

最後鄭世忠致贈世壯運紀念品及運動飲料予教練、選手們，並勉勵大家能在世壯運呈現最好的表現，榮獲佳績。

世界壯年運動會以「終身運動」及「全民運動」為理念，提供壯年運動愛好者參加國際賽會的機會。體育署也希望透過這個契機，引領社區運動的風潮，並且在運動部成立後延續這波運動浪潮，輔導推動社區俱樂部發展，進而帶動運動產業。