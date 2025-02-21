鷹王又空砍！楊恩不滿判罰　指控裁判「帶有私人恩怨」

▲老鷹楊恩（右）認為裁判不公正。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老鷹一哥楊恩（Trae Young）今（21）日面對魔術爆砍38分，不過球隊再次吞敗。比賽結束後，楊恩將今天輸球主因歸咎給裁判，他非常不滿本場的判決，並指控裁判帶有私人恩怨判罰。

楊恩在第4節切入要犯規不成，轉頭批罵裁判不公平，因而吞下1次技術犯規。楊恩對裁判感到失望，他指控2隊罰球數差距太大有失公正，「魔術比我們多罰了10球。」楊恩接著說，「如果你去問聯盟裡的人，你會知道魔術看起來比我們更能身體對抗，而我們突破時，對方在場上還能笑，因為裁判不吹哨，總之我覺得很挫敗。」

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楊恩認為某些裁判與他有私人恩怨，並且對他的判罰不公平，在執法過程中也缺乏溝通，「對某些裁判來說，這已經變成個人恩怨。」楊恩繼續說，「有些事情是球迷無法聽到的，但當你看到他們的吹罰方式、行為、判罰決定時，你就會明白。」

▲老鷹楊恩指控裁判帶有私人恩怨判罰。（圖／路透）

楊恩強調，擔任裁判最重要的是公正判罰且能溝通，「我只希望能遇到一些不會把事情當成個人恩怨的裁判，能理解球員會成長，我已經不是 19 歲的新人了，我可以與這些裁判溝通，而事實上，我也確實與很多裁判建立了不錯的互動，我覺得大多數裁判是願意回應我的，但總有一些，像今晚這樣，他們就是會把事情當成個人恩怨，從他們的判罰方式就可以看出來。」