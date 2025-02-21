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DAZN專訪古林睿煬　沖繩春訓直擊旅日心情

▲▼ DAZN專訪古林睿煬，沖繩春訓直擊旅日心情 。（圖／DAZN提供）

▲DAZN專訪古林睿煬，沖繩春訓直擊旅日心情 。（圖／DAZN提供）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊即將於2025年3月1日、3月2日首度登陸臺北大巨蛋，迎戰中華職棒統一獅與中信兄弟，這場備受矚目的「北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」不僅是一場台日棒球強強對決，更是旅日球星古林睿煬首次以鬥士隊身份回到家鄉，對決昔日並肩作戰的統一獅隊友。

新環境新挑戰 BIG BOSS氣場令人讚嘆

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去年季後行使旅外自由球員權利的古林睿煬，正式加盟北海道日本火腿鬥士隊，如今已在沖繩展開春訓，為即將到來的球季適應新環境，以及台灣交流戰做足準備。DAZN團隊特地前往並訪問他對於加盟鬥士隊的心情與適應情況，直誇鬥士總教練「BIG BOSS」新庄剛志：「氣場真的不一樣，真的帥！」也讓古林在新環境中感受到不同以往的氛圍。

首度披上鬥士戰袍 對決老東家統一獅

即將到來的3月1日於臺北大巨蛋進行的「北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」，對於古林睿煬來說是一場別具意義的比賽，首次以鬥士隊球員的身份登上臺北大巨蛋，迎戰昔日的老東家中華職棒統一獅。他坦言，曾在隊內賽與前隊友交手過，但那時候氣氛沒這麼強，就算被打出安打也不以為意，但這次氣氛與強度截然不同，並強調：「穿著鬥士隊球衣出賽，代表著日本職棒太平洋聯盟，絕對不能漏氣，勢必要拿出最好的表現。」

點名四鬼 強勢挑戰前隊友

面對熟悉的對手，古林更是毫不客氣地點名統一獅的「四鬼」—陳傑憲、蘇智傑、林安可、邱智呈。古林語帶霸氣地表示，「這次絕對不會讓他們輕鬆過關！將祭出自己的速球與指叉球，目標就是讓四人全數吞K。」

除此之外，他也特別提及昔日的投捕搭檔陳重羽，笑言，「過往都是他幫忙配球，分析對手弱點，如今親兄弟明算帳，上了場就讓他好好體驗一下日本職棒等級的速球！當然要用三振打招呼！」

DAZN獨家轉播 共同見證火熱對決

這場日本職棒強權與中華職棒頂尖球隊的精采對決，將成為2025年棒球迷最期待的盛事。也讓許多台灣球迷能夠親眼見證旅日球員的成長與表現。無法親臨現場的球迷，也能透過DAZN平台全台灣獨家播出，選擇於有線電視、MOD、串流媒體觀賞現場轉播，同步欣賞這場難得一見的精彩賽事。

無論是古林睿煬的對決前隊友，還是「火球新星」孫易磊的催速演出，這場比賽勢必是職棒開季前不可錯過的棒球盛事。3月1日、3月2日，敬請鎖定DAZN全平台，只要登入 DAZN 串流平台官方網站(dazn.com)或是下載DAZN APP，見證這場備受矚目的臺灣交流試合！

「北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」完整轉播資訊如下：
3月1日、3月2日 每日下午1點15分 開始直播
有線電視第73台 DAZN 1
MOD第211台 DAZN 3
串流平台－DAZN.com

串流平台免費直播連結
3/1鬥士vs統一 : https://reurl.cc/lNxLdq
3/2鬥士vs中信 : https://reurl.cc/qnlDkR
 

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