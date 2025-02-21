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字母哥保證「不喊賣我」　名記：若缺乏長期競爭力他會離隊

記者游郁香／綜合報導

公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前保證，自己不是會「喊賣我」的那種人，但《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上指出，「字母哥」熱愛密爾瓦基，但他更愛贏球，如果球隊未能維持長期競爭力，他可能會考慮其他選項。

獨行俠無預警送走「基石」唐西奇（Luka Doncic），讓NBA眾球星意識到這個聯盟沒有人是「絕對安全」。公鹿一哥安戴托昆波日前被問到，是否會主動傳簡訊給總管要求交易自己，他再次表達對公鹿的忠誠，「我不認為自己會傳訊息要求交易，我不是這種人。他們得把我趕出去才行。」

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

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▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

不過「字母哥」對爭冠有著強烈渴望，即便他2021年已率隊贏得隊史第2冠。《ESPN》權威記者查拉尼亞在《Get Up》節目上披露，這位兩屆年度MVP首要目標始終是贏球，他密切關注公鹿的長期競爭力，若球隊無法維持奪冠實力，他可能會考慮另尋出路。

查拉尼亞指出，安戴托昆波對公鹿近年努力補強表達肯定，「他們找來了庫茲馬（Kyle Kuzma），加上里拉德（Damian Lillard）與總教練瑞佛斯（Doc Rivers），這支球隊的陣容實力確實強大。」然而，自2021年奪冠以來，公鹿尚未再次打進東區決賽，若想長久留住「字母哥」，他們必須證明自己仍是冠軍競爭者。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波（左）。（圖／達志影像／美聯社）

本季公鹿開季不順，一度以2勝8敗在東區墊底，讓安戴托昆波的交易傳聞甚囂塵上。隨著球隊逐漸回穩，目前戰績已提升至30勝24敗，季中還贏得NBA盃，暫時平息了有關他未來動向的揣測。

即便球隊表現起伏，「字母哥」個人仍維持頂級水準，本季場均能貢獻31.8分、12.2籃板與5.9助攻，是年度MVP競爭者之一。查拉尼亞認為，公鹿若無法在本季打出爭冠等級的表現，球隊管理層恐將面臨壓力，需在休賽季做出關鍵決策，以確保能夠留住這位超級巨星。

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波

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