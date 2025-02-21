重砲手索托感謝隊友讓出「22號」　豪氣回饋300萬黑色SUV

Juan Soto got Brett Baty a car after Baty gave up No. 22 in the offseason ????



(via @Mets/IG) pic.twitter.com/ID1MeooqWv — SNY Mets (@SNY_Mets) February 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

紐約大都會球星索托（Juan Soto）豪氣回饋隊友，為了感謝內野手貝堤（Brett Baty）讓出自己最愛的背號22號，特地送上價值9萬2000美元（約300萬台幣）的雪佛蘭SUV作為「背號回禮」，展現頂級球星的風範。

根據多家美國媒體報導，貝堤事前對此毫不知情，直到2月20日（台灣時間21日）早上，球隊巡迴祕書蘇埃羅（Edgar Suero）邀請他到球員停車場時，他才發現一台嶄新的SUV停在眼前，車頭還綁著一條大大的紅色緞帶，後擋風玻璃上寫著，「謝謝你讓出22號」。

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▲大聯盟重砲手索托為感謝隊友讓出背號，回送一台雪佛蘭SUV。（圖／翻攝自X／SNY Mets）

這份來自索托的驚喜，讓貝堤既驚訝又感動，他表示，「光是他願意這麼做，我已經感激不盡了，我很興奮索托能成為我們球隊的一員！」

索托自從華盛頓國民隊登上大聯盟後，便一直穿著22號戰袍，之後在聖地牙哥教士與紐約洋基也沿用這個背號。休賽季，他與大都會簽下15年7億6500萬美元的天價合約，成為史上最高薪球員之一。為了延續這個背號，他向巴堤提出請求，而巴堤也大方讓出。

索托的豪氣舉動，讓人回想大谷翔平的類似舉動，當時大谷從洛杉磯天使轉戰道奇，投手凱利（Joe Kelly）讓出背號17號給他，為表感謝，大谷特地送上一台保時捷名車給凱利的妻子，引發熱議，如今索托也延續了這樣的「背號回禮」文化。。

▲索托轉戰大都會 。（圖／達志影像／美聯社）