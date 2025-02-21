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獨行俠內線傷病潮有解？首秀倒下戴維斯最快2周後回歸

▲獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯在獨行俠首秀時受傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠看似有些流年不利，自1月底起，他們的輪替球員接連因傷而缺席，剛交易來的戴維斯（Anthony Davis）甚至僅完成首秀就倒下。達拉斯今（21）日更新戴維斯傷勢，稱其恢復良好，2周後可能復出。

戴維斯、里夫利二世（Dereck Lively II）、鮑威爾（Dwight Powell）、加福德（Daniel Gafford）、華盛頓（P.J. Washington）等達拉斯內線球員日前都因傷倒下，導致獨行俠完全無中鋒可用，總教練基德（Jason Kidd）非常頭痛，「本賽季開始時，我們就遭遇過接連的傷病問題。當然，球隊能夠健康是最好的情況，但如果無法達成，我們就必須接受現實，並讓球員們在現有的陣容下發揮最佳表現。」

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▲獨行俠加福德、戴維斯、里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠內線傷兵滿營。（圖／達志影像／美聯社）

傷病問題導致獨行俠目前戰績僅排行西區第8，明日將迎接聯盟倒數第2的鵜鶘，基德期待藉由此戰打開球員信心，爭取西區前6的位置，以避免附加賽，「我們的目標（西區前6進入季後賽）仍然是可以實現的，關鍵在於我們能否恢復健康。」

戴維斯被交易至達拉斯後，前2場比賽選擇休戰，直到2月9日對陣火箭時才正式上場，遺憾首秀就受傷，當時預計至少缺席1個月。基德今日更新戴維斯傷勢，透露已經好轉許多，「我剛剛在健身房看到他，他有開始進行投籃訓練，這都是很積極的象徵，能看到他恢復訓練是件好事。」

關鍵字： NBA戴維斯獨行俠基德

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