轟湖人判定「體檢未過」是錯誤　威廉斯經紀人找多位名醫背書

Mark Williams on Instagram after the Hornets beat the Lakers, the team he was traded to & un-traded two weeks ago:



“There’s Always Peace When You Know The Truth”



Thoughts? ???? pic.twitter.com/a9EZZtpk32 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) February 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人昨（20）日交手黃蜂一役格外受矚目，夏洛特長人威廉斯（Mark Williams）原本要被交易到洛城，卻因體檢未過遭到「退貨」，他的經紀人施瓦茨（Jeff Schwartz）今（21）日透過聲明反擊，稱與多位全國知名的醫生諮詢後，取得了一致看法，湖人未通過威廉斯的體檢是個錯誤。

▲黃蜂長人威廉斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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湖人究竟在威廉斯的體檢中發現什麼問題，答案仍不明確，據報導，這與他先前的背傷無關。在雙方交易告吹後，曾傳出黃蜂考慮向聯盟提出「挑戰」，但NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）日前回應，黃蜂並未採取任何行動。

Mark Williams' agent Jeff Schwartz released the following statement on the failed Hornets-Lakers trade:



"The overwhelming sentiment, after conferring with multiple, nationally recognized doctors, is that the Los Angeles Lakers should not have failed Mark Williams on his… pic.twitter.com/uvRexygwVX — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 20, 2025

威廉斯的經紀人施瓦茨今日打破沉默，他透過《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）發出聲明，「在與多位全國知名的醫生諮詢後，一致的看法是，湖人隊不該讓威廉斯在體檢中未能通過。」

威廉斯本人也對湖人的決定感到困惑，他透露自己在交易完成時的身體狀況是最佳狀態，不理解為何會被判定為體檢未過。

威廉斯昨日對上「無緣的東家」湖人，幫助黃蜂以100比97帶走勝利，賽後他在社群媒體上發文，「當你知道真相時，你的內心總會感到平靜。」似乎在回應這起交易風波。

洛城天王詹姆斯（LeBron James）被問到交手威廉斯的感受時相當淡定，「他從來不是我們的隊友。他從未走進我們的休息室，我們也從未見過他。交易完成時，我們還沒見到他。當交易被撤回後，一切就恢復正常，這場比賽也沒什麼不同。」